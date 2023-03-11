Mbaye Diagne’nin şutuna tepki! Salih Dursun’un görüntüleri...

Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın açılış maçında Giresunspor evinde Fatih Karagümrük'ü konuk etti. 2-0 öne geçen Giresunspor, Fatih Karagümrük'ü 2 golüne engel olamadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.
KULÜP TARİHİNİN EN UZUN YENİLMEZLİK SERİSİ
Giresunspor'un gollerini Bajic ile Sainz atarken, Fatih Karagümrük'ün gollerini ise Levent Mercan ve Borini kaydetti. Bu maçtan sonra Fatih Karagümrük yenilmezlik serisini 9 maça çıkarmış oldu. Karagümrük, Pirlo yönetiminde kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini yakaladı.
Maçın 87. dakikasında frikik kazanan Karagümrük'te topun başına Diagne geçti. Tecrübeli oyuncunun sağ ayağının içiyle vurduğu top, üstten farklı şekilde auta gitti.
Diagne'nin şutu sonrası maçı yedek kulübesinden takip eden Diagne'nin takım arkadaşı Salih Dursun mücadelenin de heyecanıyla serbest vuruşun ardından oturduğu yerden düştü. Salih Dursun'un bu tepkisi sosyal medyada kısa zamanda gündem oldu.