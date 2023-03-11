Mbaye Diagne’nin şutuna tepki! Salih Dursun’un görüntüleri...

KULÜP TARİHİNİN EN UZUN YENİLMEZLİK SERİSİ

Giresunspor'un gollerini Bajic ile Sainz atarken, Fatih Karagümrük'ün gollerini ise Levent Mercan ve Borini kaydetti. Bu maçtan sonra Fatih Karagümrük yenilmezlik serisini 9 maça çıkarmış oldu. Karagümrük, Pirlo yönetiminde kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini yakaladı.