Samsunspor kaptanı Zeki Yavru'dan sert sözler! "Kimsenin haddi değildir"

"OLAYI BANA YIKMAYA ÇALIŞMAK ZATEN BAŞLI BAŞINA HAYAL KIRIKLIĞI OLDU"

'Kulüp olarak soyunma odasına da gidip, ortamı daha da gerebilirdik' diyen Zeki Yavru şunları söyledi:

"Biz bunları tercih etmedik. Sonuçta bu olaylardan dolayı üzgünüm. Benim kim olduğumu herkes biliyor. Benim adıma yapılan açıklamaları talihsiz, olayı bana yıkmaya çalışmak zaten başlı başına hayal kırıklığı oldu. Görüntülerde herkes ortada zaten. Ben bunu Sakaryaspor camiasına mal etmiyorum. Çünkü çok sevdiğim Sakaryasporlu hocalarım ve arkadaşlarım var. Sadece hiçbir şey yapmadığım halde bu olaylara karıştığım için ülkemizin bu zor günlerinde böyle bir olayın içerisinde olduğum için tüm ülkemizden ve spor kamuoyundan kendi adıma özür diliyorum ve affımı istiyorum. Hiçbir şey yapmadığım halde bu olaya çekildim. En büyük üzgünlüğüm takımımı eksik bırakmış olmak. Çünkü güzel bir ivme yakaladık. Ben olsam da olmasam da zaten takımımız en iyi şekilde işi götürecektir. İlk dakikadan son dakikaya kadar hiçbir şekilde taraftarlarla ve oyuncularla münakaşamız olmadı. Bana faul yapıldı. Ben yerdeyken kafama ve vücuduma sular geldi. Kalktım taraftarlara 'yapmayın' dedim. Ortamı gerecek hiçbir hamle yapmadık. Benim tek hareketim, benim taraftarım bin kilometre gelmiş, beni alkışlıyor, ben de dönüp taraftarımı alkışladım. Gayet futbolun içerisinde olan, normal bir durum. Maçtan sonra yapılan açıklamalar, olayı bana yıkmaya çalışmak gerçekten çok büyük talihsiz açıklamalar. Buradan Burak kardeşime tekrar sesleniyorum. Benim 15 senelik kariyerimi sorgulamak, karakterimi yargılamak kimsenin hakkı ve haddi değildir. Bu açıklamaları şaşkınlıkla izledim."