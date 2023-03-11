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Giriş Tarihi: 11.3.2023 10:43 Son Güncelleme: 11.3.2023 10:52

Trabzonspor için yeni sayfa zamanı

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor için yeni sayfa zamanı

Trabzonspor, Adana Demirspor mücadelesiyle çıkışa geçmeyi hedefliyor. Son 2 maçını kaybeden Bordo-Mavili ekip, sahadan galibiyetle ayrılıp, kongre ve hoca değişikliği sürecinde moral bulmak istiyor.

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifa kararı alması sonrası takımı çalıştırma görevini üstlenen Orhan Ak'a büyük yük bindi. Hem kongre süreci hem de teknik adam değişikliğinin oyuncular üzerinde bir etki oluşturmaması için çalışan Orhan Ak ve ekibi, Adana Demirspor maçını kazanarak camiaya moral aşılamaya çalışacak. Bakasetas ve Trezeguet'nin forma giyme ihtimalinin düşük olduğu, tedavileri tamamlanan Visca ve Hamsik'in oynayabileceği belirtildi.

"İDDİALAR ASILSIZDIR"
Bu arada Trabzonspor, olağanüstü genel kurul kararı ile ilgili bazı iddialar ortaya atıldığını ve bunların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bordo-mavili kulüp, "Olağanüstü Genel Kurul kararı Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu ve 11 yönetim kurulu üyemizin imzasıyla alınmış olup, bu tür haberlere itibar edilmemesini camiamızdan ve kamuoyundan rica ederiz" ifadelerini kullandı.

SON TARİH 17 MART
Öte yandan Trabzonspor'un seçimli olağanüstü genel kurulu için geri sayım sürüyor. Toplam 9 bin 280 üyenin oy kullanma hakkının olduğu kongrede adaylık başvuru süresi 17 Mart Cuma günü saat 18.00'de sona erecek. Genel kurul çoğunluk sağlanması halinde 18-19 Mart tarihlerinde, sağlanamaması durumunda ise 25-26 Mart'ta gerçekleştirecek.

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Trabzonspor için yeni sayfa zamanı
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