Trabzonspor için yeni sayfa zamanı

"İDDİALAR ASILSIZDIR"

Bu arada Trabzonspor, olağanüstü genel kurul kararı ile ilgili bazı iddialar ortaya atıldığını ve bunların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bordo-mavili kulüp, "Olağanüstü Genel Kurul kararı Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu ve 11 yönetim kurulu üyemizin imzasıyla alınmış olup, bu tür haberlere itibar edilmemesini camiamızdan ve kamuoyundan rica ederiz" ifadelerini kullandı.