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Giriş Tarihi: 12.3.2023 15:18

Fenerbahçe, Sevilla maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Sevilla maçı hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında 16 Mart Perşembe günü Sevilla'yı konuk edecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında 16 Mart Perşembe günü Sevilla'yı konuk edecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman, sahada yapılan ısınma koşuları, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle devam etti. Antrenman taktik ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Sevilla maçının hazırlıklarına devam edecek.

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Fenerbahçe, Sevilla maçı hazırlıklarını sürdürdü
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