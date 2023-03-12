Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberleri: Maç sonu korkutan kaza! 3. Lig ekibinde 2'si ağır 15 kişi yaralandı!
Giriş Tarihi: 12.3.2023 11:31

Son dakika haberleri: Maç sonu korkutan kaza! 3. Lig ekibinde 2'si ağır 15 kişi yaralandı!

AA
Son dakika haberleri: Maç sonu korkutan kaza! 3. Lig ekibinde 2’si ağır 15 kişi yaralandı!

TFF 3. Lig ekiplerinden Armoni Alanya Kestelspor'un takım midibüsünün deplasman dönüşünde devrilmesi sonucu 13 futbolcu, teknik direktör ile yardımcısı yaralandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kazanın dün oynanan Yeşilyurt Ofspor müsabakası dönüşü saat 04.20'de Alanya girişindeki Ulaş mevkisinde meydana geldiği bildirildi.

Kazada teknik direktör ve yardımcısı ile 13 futbolcunun yaralandığı kaydedilen açıklamada, "Yaralıların kaza sonrası bölgedeki hastanelere nakilleri yapılmış, tedavilerine başlanmıştır. Hepimizi derinden üzen bu ağır kazada şükürler olsun ki can kaybımız yoktur. Bir oyuncumuzun Akdeniz Üniversitesi Hastanesine ameliyat için sevki yapılmış olup, diğer bir oyuncumuz da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyata alınmıştır. Diğer oyuncularımızın ve teknik ekibimizin tedavileri ise devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kulüp başkanı Levent Uğur, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

TFF'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yeşilyurt D.Ç. Ofspor deplasmanı dönüşü takım otobüsü kaza yapan TFF 3. Lig kulübü Armoni Alanya Kestelspor'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadelerini kullandı.

Armoni Alanya Kestelspor, dün TFF 3.lig 2. Grup'ta deplasmanda karşılaştığı Ofspor'u 1-0 mağlup etmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Serdar Ortaç'ın büyük acısı! Kardeşi Serkan Ortaç hayatını kaybetti
Deva Partisi Tokat İl Başkanı Murat Kurnaz istifa etti
Altılı Koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaadi kredi oldu! IMF'ye göz kırptı
Vefa bir semttir
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Yüksek et fiyatlarına karşı 3 bakanlık harekete geçti! Ramazan öncesi neşter vuruluyor
Ezanın Arapça okunması teklifini CHP değil demokrat parti verdi
‘Fırsatını bulsalar bizi boğdururlar’
Son dakika: Adana Yüreğir'de korkutan deprem
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan AK Parti İl Başkanları'na seslendi: 16. seçim zaferinin altında sizlerin imzası olacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberleri: Maç sonu korkutan kaza! 3. Lig ekibinde 2'si ağır 15 kişi yaralandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA