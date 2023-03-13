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Giriş Tarihi: 13.3.2023 16:16

Altınordu'da Gökhan Ünal ile yollar ayrıldı

DHA
Altınordu’da Gökhan Ünal ile yollar ayrıldı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da kötü gidişat sürerken, İzmir temsilcisi teknik direktör Gökhan Ünal ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da kötü gidişat sürerken, İzmir temsilcisi teknik direktör Gökhan Ünal ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "A Takım Teknik Direktörümüz Gökhan Ünal ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Gökhan Ünal'a kulübümüze bugüne kadar vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Bu sezon Ufuk Kahraman'ın yerine 19'uncu haftada göreve gelen Gökhan Ünal, 7 maçta 4 yenilgi, 2 beraberlik, 1 galibiyet aldı. Eski milli futbolcu Gökhan Ünal, Altınordu'da ilk kez teknik direktörlük deneyimi yaşamıştı.

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Altınordu'da Gökhan Ünal ile yollar ayrıldı
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