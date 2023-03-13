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Giriş Tarihi: 13.3.2023 14:00 Son Güncelleme: 13.3.2023 14:02

Fenerbahçe'ye Lincoln Henrique'den kötü haber! Sevilla maçında oynaması zor...

Fenerbahçe’ye Lincoln Henrique’den kötü haber! Sevilla maçında oynaması zor...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Lincoln Henrique ile ilgili bir flaş bir gelişme yaşandı. UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Sevilla maçında sakatlanan Lincoln Henrique’nin dün MR’ı çekildi. Çekilen MR sonrası oyuncunun Sevilla ile oynanacak Uefa Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında oynamasının zor olduğu açıklandı.

Fenerbahçe'de Sevilla ile İspanya'da oynanan maçta sakatlık yaşayan Lincoln Henrique'nin dün MR'ı çekildi. 82. dakikada yerini Osayi-Samuel'e bırakmak zorunda kalan yıldız oyuncunun perşembe günü Sevilla ile oynanacak rövanş maçında forma gitme ihtimali zor gözüküyor.

FENERBAHÇE'YE LİNCOLN HENRİQUE'DEN KÖTÜ HABER
Fenerbahçe'de Lincoln Henrique, sakatlığı sebebiyle Sevilla karşısında forma giyemeyecek. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe evinde Sevilla'yı ağırlayacak.

İlk karşılaşmayı deplasmanda 2-0 kaybeden sarı-lacivertlilerde maça ilk 11'de başlayan Lincoln Henrique sakatlandı. Henrique'nin yerine sol bek pozisyonunda Ferdi Kadıoğlu'na şans vermesi bekleniyor.

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Fenerbahçe'ye Lincoln Henrique'den kötü haber! Sevilla maçında oynaması zor...
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