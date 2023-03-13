Fenerbahçe’ye Lincoln Henrique’den kötü haber! Sevilla maçında oynaması zor...

Fenerbahçe'de Sevilla ile İspanya'da oynanan maçta sakatlık yaşayan Lincoln Henrique'nin dün MR'ı çekildi. 82. dakikada yerini Osayi-Samuel'e bırakmak zorunda kalan yıldız oyuncunun perşembe günü Sevilla ile oynanacak rövanş maçında forma gitme ihtimali zor gözüküyor.
FENERBAHÇE'YE LİNCOLN HENRİQUE'DEN KÖTÜ HABER
Fenerbahçe'de Lincoln Henrique, sakatlığı sebebiyle Sevilla karşısında forma giyemeyecek. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe evinde Sevilla'yı ağırlayacak.
İlk karşılaşmayı deplasmanda 2-0 kaybeden sarı-lacivertlilerde maça ilk 11'de başlayan Lincoln Henrique sakatlandı. Henrique'nin yerine sol bek pozisyonunda Ferdi Kadıoğlu'na şans vermesi bekleniyor.