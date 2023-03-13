İstanbulspor Sivasspor’u 3 golle geçti! Fatih Tekke galibiyet serisini yakaladı...

MAÇTAN DAKİKALAR

7'nci dakikada mücadelenin hakemi Halil Umut Meler, VAR incelemesinin ardından topun Goutas'ın eline çarptığını belirledi ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Ethemi meşin yuvarlağı sol alt köşeden ağlara gönderdi ve İstanbulspor'u öne geçirdi: 1-0

25'inci dakikada Eze sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Eze'nin penaltı noktasına yaptığı ortada topla buluşan Ethemi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

41'inci dakikada Alaaddin'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Leke James topla buluştu. Leke James'in kafa vuruşunda savunma topu uzaklaştırdı.