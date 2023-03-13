Nicolo Zaniolo performansıyla dikkat çekti! Dünya basınında gündem oldu...

Galatasaray'ın ara transfer döneminde 15 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı takımdaki ilk resmi maçında ağları sarstı. Kasımpaşa karşısında takımına galibiyet golünü getiren İtalyan futbolcu, dünya basınında gündem oldu.



İTALYA

La Gazzetta dello Sport: "11 dakika sürdü. Nicolo Zaniolo'nun İstanbul'da Galatasaray ile mutluluk hikâyesi bu. Zaniolo için gerçek bir yeniden başlangıç oldu. Savruk çocuk, geri dönmüş olabilir. Ona bir şans daha vermek için en uygun anda."

Corriere dello Sport: "Roma'nın eski oyuncusu, Süper Lig'deki ilk maçında hemen belirleyici oldu."

Sport Mediaset: "Zaniolo, G.Saray için sonucu belirledi."

Sky İtalia: "Nicolo Zaniolo, Galatasaray formasıyla ilk lig maçında Kasımpaşa'ya karşı galibiyet golünü atarak rüya gibi bir ilk maç oynadı."





PORTEKİZ

A Bola: "Zaniolo, ilk resmi maçında Kasımpaşa'ya karşı 57. dakikada skoru belirleyen golü atarak takımına 1-0'lık galibiyeti getirdi."



BREZİLYA

Trivela: "Kasımpaşa'ya karşı 1-0'lık galibiyeti getiren isim Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo oldu."





HOLLANDA

VOETBAL: "Maça yedek kulübesinde başlayan Nicolo Zaniolo, galibiyeti getiren isim oldu. Eski Vitesseli Milot Rashica'nın pasında tereddüt etmedi ve Zaniolo'nun golü maçtaki tek gol oldu."



HIRVATİSTAN

Index: "Nicolo Zaniolo, Roma taraftarlarının gözdesiydi ve Francesco Totti'nin yerini alacaktı. Süreç, şaşırtıcı bir şekilde 15 milyon Euro'ya Türk devi G.Saray'a gitmesiyle sona erdi. Yeni kulübü için galibiyeti getiren golü attı."





YUNANISTAN

SPORTFM: "İlk resmi maçını ve ilk golünü çok güçlü duygularla yaşadı. Maçın bitiminden hemen sonra bayrakla sahayı turladı."



BONUSU HAK ETTİ!

Nicolo Zaniolo, Galatasaray formasıyla ilk resmi maçına çıktı ve sözleşmesindeki özel madde devreye girmiş oldu. Roma'dan 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında satın alınan 23 yaşındaki oyuncu için 1.5 milyon Euro bonus ödenecek. 12 Mart doğumlu babasına golüyle hediyesini veren Zaniolo, Konya deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkacak. Teknik direktör Okan Buruk, hafta içinde antrenmanlarda yıldız oyuncu ile özel olarak ilgilenecek.





AYNI 10'UN GİBİ...

Attığı golle taraftara 'merhaba' diyen Zaniolo, İtalyan efsanesi Del Piero'ya da selam yolladı. Juventus ve İtalya'nın unutulmaz 10 numarasının sevincinin aynısını yapan Zaniolo, ülkesine mesaj yolladı.



SAHADA COŞTU BABASI İLE KUTLADI

Nicolo sahada coşarken ailesi de bu mutluluğu doyasıya yaşadı. Roma'da geçirdiği zor günlerin ardından G.Saray'a gelen 23 yaşındaki oyuncu, golünü de ailesi ile kutladı. Maç sonrasında kız kardeşi Benedetta, "Sen dünyaları hak ediyorsun. Her zaman yanında olacağız. Seni çok seviyoruz" paylaşımı yaptı. Takımını öne geçirdikten sonra tribündeki babasına koşan İtalyan yıldız, karşılaşma sonrasında da babasının doğum gününü İstanbul'un ünlü bir restoranında kutladı.



KONYA'DA FORMA KAAN AYHAN'DA

Kasımpaşa maçında sarı kart gören Victor Nelsson, Konya deplasmanında cezalı duruma düştü. Ara transferde gelen Kaan Ayhan'a şans doğdu. Konya'da savunma göbeğini Kaan-Abdülkerim ikilisi oluşturacak. Hafta içi antrenmanlarda Nelsson yedek takımla çalışacak ve Kaan'ın, Abdülkerim'le uyum yakalaması sağlanacak.



PRİM YOK, İZİN VAR

Süper Lig'de galibiyet serisini 14 maça çıkaran Galatasaray'da oyunculara bir gün izin verildi. Sarı-kırmızılı takım, bugün Florya'da toplanıp Konyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak. Kasımpaşa galibiyetine özel prim verilmezken, Konya deplasmanı için prim söz konusu.