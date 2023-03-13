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Giriş Tarihi: 13.3.2023 08:18

Son dakika Fenerbahçe haberi: Batshuayi 11’e dönüyor! King yedeğe...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Batshuayi 11’e dönüyor! King yedeğe...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Sevilla maçında kaçırılan net gollere çok sinirlenen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ilk 11'de değişikliğe gidecek. Sevilla rövanşında forvette Valencia-Batshuayi olacak, King yedeğe çekilecek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sevilla maçında kaçırılan net gollere çok sinirlenirken, o pozisyonları tek tek oyuncularına izletti. Perşembe günkü rövanşta aynı hataları istemeyen Portekizli hoca, hücumda değişikliğe gidecek. İlk maçta 67. dakikada oyuna giren Michy Batshuayi'ye 'hazır ol' emri veren Jesus, yıldız futbolcuyu idmanlarda as takımla oynatıyor. 2-0'ın rövanşında turu geçmek için 3 farklı galibiyete ihtiyacı olan sarı-lacivertlilerin forvet hattı Süperman lakaplı Valencia ile Batsman olarak anılan Batshuayi'den oluşacak. King, Pedro ile birlikte kulübede görev bekleyecek.

18 MAÇTA 14 GALİBİYET

Batshuayi-Valencia ikilisi 18 maça aynı anda ilk 11 başladı. Fenerbahçe bu karşılaşmaların 14'ünden galibiyetle ayrılmayı başardı. 3 beraberlik alınırken sadece 1 kez mağlubiyet yaşandı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Batshuayi 11’e dönüyor! King yedeğe...
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