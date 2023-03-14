Beşiktaş’a 2 oyuncudan sevindiren haber! Rachid Ghezzal, Tayyip Talha...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, ara transfer döneminde Vincent Aboubakar, Alexandru Maxim, Omar Colley, Amir Hadziahmetovic ve Onur Bulut gibi yıldızları kadrosuna katmıştı.

Sezona Valerien Ismael önderliğinde başlayan ve ardından Şenol Güneş'i teknik direktörlüğe getiren Beşiktaş inişli çıkışlı bir sezon geçirirken, sezonu en iyi yerde bitirmek için çalışmalara ara vermeden devam ediyor.

Siyah-beyazlı ekipte uzun süren sakatlığın ardından sahalara dönen ve tekrar sakatlanan Cezayirli yıldız, Rachid Ghezzal ve Başakşehir maçında sahayı sedye ile terk etmek zorunda kalan Tayyip Talha'dan iyi haberler geldi.

TAYYİP TALHA'DAN İYİ HABER

Başakşehir karşılaşmasında sakatlanıp sedyeyle oyundan çıkan Tayyip Talha Sanuç'tan güzel haber geldi. Dizinin üzerine aldığı darbe sonrası oyunu yarıda bırakan 23 yaşındaki stoperin kontrollerinde kötü bir duruma rastlanmadı. Tayyip Talha'nın 1-2 gün dinlendirileceği ve sonrasında takıma dahil olacağı belirtildi. Siyah-beyazlı stoperin İstanbulspor ile oynanacak mücadelede de takımdaki yerini alması bekleniyor.

GHEZZAL BAYRAMI! SONUNDA DÖNÜYOR

Siyah-beyazlı takımın bu sezon sakatlıklardan başını kaldıramayan yıldızı Rachid Ghezzal sonunda geri dönüyor. Başarılı oyuncu, 16 Ekim 2022'deki Trabzonspor maçında ayak parmağının altındaki yırtığın genişlemesi ve ağrılarının dayanılamayacak noktaya gelmesi sebebiyle ameliyat olmuştu. Antalya maçı öncesi de kasığından sakatlık yaşayan Ghezzal'ın 1-2 gün içerisinde ağrılarının tamamen dineceği ve oynamasının önünde bir engel olmayacağı kaydedildi. Ghezzal'ın İstanbulspor maçında 11'e girmesi bekleniyor.