Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta sular durulmuyor! N'Koudou'nun kadro dışı kalma sebebi ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 14.3.2023 11:20

Beşiktaş'ta sular durulmuyor! N'Koudou'nun kadro dışı kalma sebebi ortaya çıktı

Beşiktaş’ta sular durulmuyor! N’Koudou’nun kadro dışı kalma sebebi ortaya çıktı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Lig'de bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen siyah-beyazlı ekip, sezonu en iyi şekilde bitirmenin hesabını yaparken, Şenol Güneş'in Kevin N' Koudou'yu neden kadro dışı bıraktığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Ara transfer döneminde kadrosunu yeni isimlerle güçlendiren Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş önderliğinde çalışmalarına devam ediyor. Kadro yapılanmasında Şenol Güneş istemediği isimleri belirlerken tecrübeli teknik adamın planları arasında yer almayan yıldız futbolcunun neden kadro dışı bırakıldığı ortaya çıktı.

TAM TERSİNİ YAPTI
Fanatik'te yer alan habere göre Beşiktaş'ta sezon başında kritik anlarda sahne alıp skora katkı veren Kevin N'Koudou'nun bir anda kadro dışı kalmasının sırrı ortaya çıktı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, tecrübeli sol kanat oyuncusu ile iki kez özel görüşme yapıp gereksiz çalıma kaçmadan ceza alanına girip orta yapmasını istedi. Ancak N'Koudou, maçlarda tam tersini yaptı. Genelde orta yerine kaleye şut ve çalım denemelerinde bulundu.

FRANSIZCA KONUŞTU
Buna sinirlenen Güneş, üçüncü görüşmeyi yardımcısı Bayram Bektaş'a yaptırttı. Fransızca bilen Bektaş, bire bir konuşup durumu açıkladı. Kulüp bulup ayrılmasını aksi takdirde kadroda yer almayacağını iletti. Karagümrük'lü Borini ile takası kabul etmeyen futbolcu, Adana Demirspor ile de anlaşma sağlamayıp takımda kalma kararı aldı ve yine Güneş'in istediğini yapmadı ve sonrasında kadro dışı bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İstanbulluya kentsel dönüşüm kredisi: 0.69 oranla 2 yıl geri ödemesiz
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'dan yüz yüze eğitim duyurusu: Hazırlıklar tamamlandı
ABD bankacılık krizinin arkasında şaşkına çeviren gerçek: 'Kurtarıcı' dedikleri ismin bankası battı
Alanya'da akıl almaz vurgun 5 Milyon TL
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
HÜDA PAR ne değildir?
Doktor baba-oğuldan örnek fedakarlık! Birbirleriyle konuşmayı unutup depremzedelerin yardımına koştular
SON DAKİKA: Kahramanmaraş Göksun'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Erdoğan, halkına verdiği bir sözü daha bugün yerine getiriyor
ABD ne yapmak istiyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta sular durulmuyor! N'Koudou'nun kadro dışı kalma sebebi ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA