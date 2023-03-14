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Giriş Tarihi: 14.3.2023 12:12 Son Güncelleme: 14.3.2023 12:33

Göztepe'de Ngalina etkisini gösterdi

DHA
Göztepe’de Ngalina etkisini gösterdi

Spor Toto 1'inci Lig'de hafta sonunda Gürsel Aksel Stadı'nda Pendikspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe'nin yeni transferlerinden Michee Ngalina takımda etkisini göstermeye başladı.

Ara dönemde ABD ekiplerinden Colorado Springs'ten kadroya dahil edilen Kongolu hücum oyuncusu son iki maçta gollerini atarak teknik ekibin gözüne girdi. İlk olarak deplasmanda 1-0 kazanılan Altınordu maçında fileleri sarsan Ngalina, Pendikspor müsabakasını da boş geçmedi. 22 yaşındaki oyuncu 3-1 kazanılan Bandırmaspor müsabakasında da 1 asist yapmıştı. İzmir ekibinde şu ana kadar 3 golde direkt katkı sağlayan oyuncu gelecek adına umut vaat etti.

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Göztepe'nin ara transfer sezonunda Ngalina ile birlikte kadrosuna dahil ettiği forvet Loue, orta saha Hikmet ve Traore ise beklenen performansa ulaşamadı. 3 futbolcu da hem Altınordu hem de Pendikspor maçlarına yedek başladı. Loue, Altınordu maçında 66'ncı dakikada oyuna dahil olurken, Hikmet 78'de sahaya girdi. Traore ise derbide görev yapamadı. Loue ve Hikmet Pendikspor maçında da yine oyuna sonradan girdi. Loue 62'de, Hikmet ise 82'de şans bulurken, Traore süre alamadı.

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Göztepe'de Ngalina etkisini gösterdi
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