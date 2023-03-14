İstanbul fırtınası Yiğido’yu savurdu

Son sıralardan kurtulmak isteyen Fatih Tekke’nin ekibi, sahasında Ethemi (penaltı), Duhaney ve Lokilo’nun golleriyle kırmızı-beyazlı takımı mağlup etti. Sarı-siyahlılar, Yiğido ile puanları eşitledi
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında İstanbulspor, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Karşılaşmanın 7. dakikasında VAR uyarısıyla penaltı kazanan sarı-siyahlılar, Ethemi'nin atışı gole çevirmesiyle 1-0 öne geçti. 59'da Duhaney, sağ kanattan ortayaptı ancak top kaleci Ali ŞaşalVural'ı aşarak ağlara gitti: 2-0. Max Gradel'in 80'de ikinci sarıdan kırmızı kartla atılmasıyla 10 kişi kalan Yiğido, 88'de son darbeyi yedi. Sivassporluoyuncuların hatalar silsilesiniaffetmeyen Lokilo, sonucu ilan etti. İstanbulspor üst üste 3. galibiyetini alarak, ateş hattından kurtulma adına büyük bir adım attı. Kırmızıbeyazlıların ise kan kaybı sürdü.