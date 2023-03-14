İstanbul fırtınası Yiğido’yu savurdu

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında İstanbulspor, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Karşılaşmanın 7. dakikasında VAR uyarısıyla penaltı kazanan sarı-siyahlılar, Ethemi'nin atışı gole çevirmesiyle 1-0 öne geçti. 59'daMax Gradel'in 80'de ikinci sarıdan kırmızı kartla atılmasıyla 10 kişi kalan Yiğido, 88'de son darbeyi yedi.sonucu ilan etti. İstanbulspor üst üste 3. galibiyetini alarak, ateş hattından kurtulma adına büyük bir adım attı. Kırmızıbeyazlıların ise kan kaybı sürdü.