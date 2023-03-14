Orkun: O bandı takmam!

Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'un kaptanı Orkun Kökcü, maçlara çıkarken LGBT logolu bandı takmayacağını bir kez daha yineledi. Hollanda Federasyonu, bu hafta oynanacak karşılaşmalara takım kaptanlarının bu bantla çıkması yönünde karar aldı. Kendisine yönelik yapılan baskılara karşı geri adım atmayan milli futbolcu,Kaptanlığım devam edecek ancak ne yapacağımı herkes görecek. Bunun başka bir amaçla kullanıldığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.