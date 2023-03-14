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Giriş Tarihi: 14.3.2023

Orkun: O bandı takmam!

Orkun: O bandı takmam!
Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'un kaptanı Orkun Kökcü, maçlara çıkarken LGBT logolu bandı takmayacağını bir kez daha yineledi. Hollanda Federasyonu, bu hafta oynanacak karşılaşmalara takım kaptanlarının bu bantla çıkması yönünde karar aldı. Kendisine yönelik yapılan baskılara karşı geri adım atmayan milli futbolcu, "Ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı yapılan eylemi her halükarda destekliyorum. Ancak OneLove pazubandını takmayacağım. Kaptanlığım devam edecek ancak ne yapacağımı herkes görecek. Bunun başka bir amaçla kullanıldığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Orkun: O bandı takmam!
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