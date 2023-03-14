Sevilla revire döndü

BU sezon eksikler nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Sevilla, İspanya LaLiga'da Almeria'yı 2-1 yendiğimaçta 2 sakat dahaverdi. Boynundan sakatlanan Bounou sedye yardımıyla sahadan çıkarken yerini F.Bahçe maçında kaleyi koruyan Dmitrovic'e bıraktı. Genç stoper Tanguy NianzouKouassi de bir pozisyonda kendini yere bırakıp, oyuna devam edemedi. Böylece İspanya ekibinde toplam sakat oyuncu sayısı 5'e yükselmiş oldu. Rekik, Gomez,Marcao, Nianzou ve Bounonu Fenerbahçe ile oynanacak rövanşta forma giyemeyecek.