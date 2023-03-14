Sevilla revire döndü

BU sezon eksikler nedeniyle büyük sıkıntı yaşayanBoynundan sakatlanansedye yardımıyla sahadan çıkarken yerini F.Bahçe maçında kaleyi koruyan Dmitrovic'e bıraktı. Genç stoperde bir pozisyonda kendini yere bırakıp, oyuna devam edemedi. Böylece İspanya ekibinde toplam sakat oyuncu sayısı 5'e yükselmiş oldu.Fenerbahçe ile oynanacak rövanşta forma giyemeyecek.