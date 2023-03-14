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Giriş Tarihi: 14.3.2023

Sevilla revire döndü

Sevilla revire döndü
BU sezon eksikler nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Sevilla, İspanya La Liga'da Almeria'yı 2-1 yendiği maçta 2 sakat daha verdi. Boynundan sakatlanan Bounou sedye yardımıyla sahadan çıkarken yerini F.Bahçe maçında kaleyi koruyan Dmitrovic'e bıraktı. Genç stoper Tanguy Nianzou Kouassi de bir pozisyonda kendini yere bırakıp, oyuna devam edemedi. Böylece İspanya ekibinde toplam sakat oyuncu sayısı 5'e yükselmiş oldu. Rekik, Gomez, Marcao, Nianzou ve Bounonu Fenerbahçe ile oynanacak rövanşta forma giyemeyecek.

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Sevilla revire döndü
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