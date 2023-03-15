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Giriş Tarihi: 15.3.2023 14:31 Son Güncelleme: 15.3.2023 14:32

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Bankalar Birliği'nden çıkmak istiyoruz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Bankalar Birliği’nden çıkmak istiyoruz

Son dakika haberi: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Mart Ayı Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Özbek,"Hedefimiz, Bankalar Birliği'nden en uygun zamanda, kulübümüze en faydalı olacağı zamanda çıkmak." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, mart ayı divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN EN UYGUN ZAMANDA ÇIKMAK İSTİYORUZ

"Hedefimiz, Bankalar Birliği'nden en uygun zamanda, kulübümüze en faydalı olacağı zamanda çıkmak."

DEPREMZEDELER İÇİN DÜZENLEDİĞİMİZ MÜZAYEDEDE YAKLAŞIK 18 MİLYON TL TOPLADIK

"Deprem bölgesindeki insanların kalıcı konuta ihtiyacı olduğun tespit ettik ve bu amaçla 250 kalıcı konut ve 10 tane de hafif çelikten okul için tüm gücümüzü ortaya koyacağımızın sözünü verdik. Düzenlediğimiz müzayedede yaklaşık 18 milyon TL topladık."

"Mecidiyeköy'deki Leo Residences projesi Galatasaray'ın motor projesi. Galatasaray'ın yolunu açacak projelerin anası. Florya projesinin yapılmasıyla mali bağımsızlığı sağlamış olacağız. Ortaya çıkacak fon, Galatasaray'ın Bankalar Birliği borcunu ödedikten sonra 25-30 senelik fonunu ortaya çıkarıyor."

"FLORYA BİZE YAKIŞMIYOR"

"Kemerburgaz'da çalışmalara süratle başladık. Ağustos-Eylül gibi Florya'daki yerleşkeyi buraya taşıyacağız. Galatasaray'ın kendine yakışan tesislere kavuşması lazım. Florya, bizim ismimize yakışmıyor."

"Riva projemiz var, her hafta gidiyorum ve takip ediyorum. Riva'da 135-140 tane bize ait villa var. Biz hasılatı paylaşacağız. Maliyet artışı bizi ilgilendirmiyor. 2 Milyar TL üzerinde bir gelirimiz olacak."

"Stadımızın yanında Vadi İstanbul'a doğru inen 62 dönümlük arazi var. Galatasaray Kulübü olarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nden 49 yıllığına bu araziyi kiraladık."

"Futbol takımımız, Okan Hoca'nın liderliğinde hedeflerine ilerliyor. İlk haftalarda fazlaca eleştirildik ama hocamız güvenmekte ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı. Okan Hoca, uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edecektir."

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Bankalar Birliği'nden çıkmak istiyoruz
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