Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Çaykur Rizespor, iç saha bilet gelirlerini AFAD'a bağışlayacak
Giriş Tarihi: 16.3.2023 18:58

Çaykur Rizespor, iç saha bilet gelirlerini AFAD'a bağışlayacak

AA
Çaykur Rizespor, iç saha bilet gelirlerini AFAD’a bağışlayacak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sezon sonuna kadar iç saha maçlarındaki taraftar gelirlerini, deprem bölgesi için AFAD'a bağışlayacak.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulu kararıyla Altay maçından itibaren maç bileti fiyatlarında yüzde 50 indirim uygulanacağı belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere kulüpten desteklerin devam ettiği aktarılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından depremzedelere yönelik çalışmalarımız aralıksız sürerken sezon sonuna kadar iç saha maçlarındaki bilet gelirlerinin deprem bölgesine gönderilmek üzere AFAD'a bağışlanması kararlaştırılmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, 18 Mart Cumartesi günü iç sahada oynanacak Altay maçının hazırlıklarının Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde devam ettiği de kaydedilerek, taraftarların takımlarına ve depremzedelere destek için tribünleri doldurmaları istendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Uçağı kaçırınca hayatta kaldı ama... "Tüm sıfatlarım gitti, artık kimsenin evladı değilim”
SON DAKİKA: Yavuz Ağıralioğlu açtı ağzını yumdu gözünü: 25 yılda yemediğimiz küfrü 3 günde yedik, İYİ Parti'nin gardı düştü
Erbakan’ın yol arkadaşlarından Erdoğan’a tam destek
SON DAKİKA: Türk Devletleri Teşkilatı'ndan olağanüstü zirve! Gündem: Asrın Felaketi! Ankara'da tarihe geçen adım...
Afet bölgesinde Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Burası siyaset yeri değil, acımız var
CHP'li Berhan Şimşek duvara tosladı! Selahattin Demirtaş'ı savunmak isterken rezil oldu
Akşener'den akılalmaz paylaşım: TSK uçağını görmezden gelerek attığı tweet tepki çekti
Duvar temizliğinin en etkili hali! Boyatmadan bembeyaz duvarlarınıza tekrar kavuşun…
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş açıkladı! Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'na mı katılıyor?
Kılıçdaroğlu bu bilgisizliğini şimdiye kadar nasıl gizledi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Çaykur Rizespor, iç saha bilet gelirlerini AFAD'a bağışlayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA