Çaykur Rizespor, iç saha bilet gelirlerini AFAD’a bağışlayacak

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulu kararıyla Altay maçından itibaren maç bileti fiyatlarında yüzde 50 indirim uygulanacağı belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere kulüpten desteklerin devam ettiği aktarılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından depremzedelere yönelik çalışmalarımız aralıksız sürerken sezon sonuna kadar iç saha maçlarındaki bilet gelirlerinin deprem bölgesine gönderilmek üzere AFAD'a bağışlanması kararlaştırılmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, 18 Mart Cumartesi günü iç sahada oynanacak Altay maçının hazırlıklarının Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde devam ettiği de kaydedilerek, taraftarların takımlarına ve depremzedelere destek için tribünleri doldurmaları istendi.