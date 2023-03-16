Son dakika Beşiktaş haberi: Muleka’ya yol göründü!

3.3 milyon Euro bonservisle Standard Liege'den kadrosuna kattığı Jackson Muleka'nın durumu belirsizliğini koruyor.Nathan Redmond için de teknik direktör Şenol Güneş'in vereceği rapora göre hareket edilecek. Tecrübeli futbolcuyla 1-2 gün içerisinde yönetimin bir görüşme yapıp, gelecek sezona dair düşüncelerini soracağı ifade edildi.