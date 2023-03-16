Giriş Tarihi: 16.3.2023 08:47Son Güncelleme: 16.3.2023 08:49
Son dakika Beşiktaş haberi: Muleka'ya yol göründü!
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Beşiktaş'ın 3.3 milyon Euro bonservisle Standard Liege'den kadrosuna kattığı Jackson Muleka'nın durumu belirsizliğini koruyor. Performans itibariyle geri planda kalan oyuncunun gelecek sezon için bir kulübe kiralanabileceği belirtildi.
Beşiktaş'ın 3.3 milyon Euro bonservisle Standard Liege'den kadrosuna kattığı Jackson Muleka'nın durumu belirsizliğini koruyor. Performans itibariylegeri planda kalan oyuncunun geleceksezon için bir kulübe kiralanabileceğibelirtildi. Nathan Redmond için de teknik direktör Şenol Güneş'in vereceği rapora göre hareket edilecek. Tecrübeli futbolcuyla 1-2 gün içerisinde yönetimin bir görüşme yapıp, gelecek sezona dair düşüncelerini soracağı ifade edildi.