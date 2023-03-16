Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ın Rosier ve Saiss planı belli oldu!

Beşiktaş gelecek sezonun kadro çalışmalarına başladı.

Siyah-beyazlı ekipte yeni sezonda düşünülmeyen isimler arasında Valentin Rosier ve Romain Saiss yer alıyor.

Milliyet'in haberine göre; Beşiktaş takımdan göndermeyi planlandığı Rosier ve Saiss'in transferlerinde gelir elde etmeyi amaçlıyor.

Siyah-beyazlılar iki ismi gerçek değerleriyle satmayı isterken Şenol Güneş, oyuncuların piyasa değerlerinin çok düşmemesi için sezonun geri kalan maçlarında Rosier ve Saiss'e zaman zaman şans tanıyacak.

Sporting Lizbon'dan 4,8 milyon euro karşılığında takıma katılan Valentin Rosier'in aynı seviyelerde bir tutarla takımdan gönderilmesi bekleniyor. Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile gösterdiği performansın ardından Romain Saiss içinde hatrı sayılır tekliflerin olabileceği vurgulandı.