Son dakika Fenerahçe haberi: Valencia’da yeni gelişme! Başkan açıkladı...

Fenerbahçe ile kariyerinin en iyi dönemini yaşayan Enner Valencia'nın adı sadece Avrupa değil, Güney Amerika'da da transfer listelerini süslüyor. Dünya Kupası'nda da golleriyle dikkat çeken Ekvadorlu forvete o dönem İnternacional talip olmuştu. Brezilya ekibinin başkanı, ülke basınına yaptığı açıklamada, Valencia transferinde biten bir şey olmadığını belirtip, "Henüz anlaşma yok. Geliyor diyemem ama Aynı soruyu önümüzdeki 3 ay içinde tekrar sorarsanız ne olacağını bilemem. Futbol dinamik bir süreç" ifadelerini kullandı.