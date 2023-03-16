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Giriş Tarihi: 16.3.2023 20:43

Stefan Kuntz'dan TFF'nin Akademi Projesi eğitimine ziyaret

AA
Stefan Kuntz’dan TFF’nin Akademi Projesi eğitimine ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Türkiye Futbol Federasyonunun Akademi Projesi eğitimine ziyarette bulundu.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Alman teknik adam, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde TFF ile bir Belçika firması iş birliğinde gerçekleştirilen ve Spor Toto Süper Lig ile TFF 1. Lig'den toplam 20 akademi direktörünün katıldığı organizasyonda bir konuşma yaptı.

Almanya Futbol Federasyonunun altyapı organizasyonu ve çalışma prensiplerinden bahseden Kuntz, verimli işleyen bir altyapı için yeterli miktarda antrenman sahasına sahip olmanın önemine dikkati çekti.

Stefan Kuntz, Belçika firmasının yetkilileriyle görüşerek eğitim programlarıyla ilgili bilgi aldı.

AKADEMİ PROJESİ'NİN İLK EĞİTİMİ TAMAMLANDI
TFF'nin genç futbolcu gelişiminde sürdürülebilir ve üretken bir yapı oluşturmak için hazırladığı Akademi Projesi'nin ilk eğitim programı tamamlandı.

TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ile FGD Teknik Direktörü Dr. Erden Or'un da yer aldığı eğitim kapsamında 'Akademi Direktörü Profili', 'Futbol Felsefesi' ve 'Kulüp ve Akademi Yönetimi' başlıkları ele alındı.

TFF'nin Türk futbolunda akademileri yüksek standartlara taşımak amacıyla hayata geçirdiği Akademi Projesi, yoğun bir tempoda devam edecek. Haziran, ağustos, ekim ve aralık aylarında akademi direktörleri yeni eğitimler alacak. Nisan ayında ise altyapı antrenörlerine yönelik eğitimler başlayacak.

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Stefan Kuntz'dan TFF'nin Akademi Projesi eğitimine ziyaret
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