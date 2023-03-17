Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri A Milli Takımının aday kadrosu belli oldu! 3 isim ilk kez milli takıma çağrıldı...
Giriş Tarihi: 17.3.2023 15:40 Son Güncelleme: 17.3.2023 15:53

A Milli Takımının aday kadrosu belli oldu! 3 isim ilk kez milli takıma çağrıldı...

A Milli Takımının aday kadrosu belli oldu! 3 isim ilk kez milli takıma çağrıldı...

A Millî Takımımızın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Ermenistan ve Hırvatistan’la oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli olurken, 3 isim ilk kez A milli takıma çağrıldı.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde 25 Mart'ta deplasmanda Ermenistan ve 28 Mart'ta Hırvatistan ile Bursa'da oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

AÇIKLANAN KADRODA ŞU İSİMLERE YER VERİLDİ:

KALECİLER: Altay Bayındır, Fehmi Mert Günok, Uğurcan Çakır

DEFANS: Mehmet Zeki Çelik, Onur Bulut, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Tayyip Talha Sanuç, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu

ORTA SAHA / FORVET: Abdülkadir Ömür, Barış Alper Yılmaz, Cengiz Ünder, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Mehmet Can Aydın, Orkun Kökçü, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Enes Ünal, Umut Nayir

3 İSME İLK KEZ MİLLİ DAVET
A Milli Takım kadrosuna Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Mehmet Can Aydın (Schalke 04) ve Mehmet Umut Nayir (Ümraniyespor) ilk kez seçildi.

Mehmet Can Aydın, alt yaş kategorilerinde Almanya forması giyerken, A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.

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A Milli Takımının aday kadrosu belli oldu! 3 isim ilk kez milli takıma çağrıldı...
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