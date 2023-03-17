A Milli Takımının aday kadrosu belli oldu! 3 isim ilk kez milli takıma çağrıldı...

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde 25 Mart'ta deplasmanda Ermenistan ve 28 Mart'ta Hırvatistan ile Bursa'da oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
AÇIKLANAN KADRODA ŞU İSİMLERE YER VERİLDİ:
KALECİLER: Altay Bayındır, Fehmi Mert Günok, Uğurcan Çakır
DEFANS: Mehmet Zeki Çelik, Onur Bulut, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Tayyip Talha Sanuç, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu
ORTA SAHA / FORVET: Abdülkadir Ömür, Barış Alper Yılmaz, Cengiz Ünder, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Mehmet Can Aydın, Orkun Kökçü, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Enes Ünal, Umut Nayir
3 İSME İLK KEZ MİLLİ DAVET
A Milli Takım kadrosuna Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Mehmet Can Aydın (Schalke 04) ve Mehmet Umut Nayir (Ümraniyespor) ilk kez seçildi.
Mehmet Can Aydın, alt yaş kategorilerinde Almanya forması giyerken, A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.