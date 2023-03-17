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Giriş Tarihi: 17.3.2023

Alman rezaleti!

Alman rezaleti!

E.Frankfurt taraftarına bilet satışı yoktu ancak 600 Alman, trenle Napoli’ye gitti. Atalanta taraftarları ile birleşen holiganlar şehri birbirine kattı

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Napoli-Frankfurt maçı öncesinde sokaklar yangın yerine döndü. Günler öncesinden konuk takım seyircisinin karşılaşmaya alınmayacağı ve bilet satışının yasak olduğu duyurulmasına rağmen 600 kadar Frankfurtlu, Schengen ülkesi olduğu için ellerini kollarını sallayarak Napoli'ye gitti. Alman ekibi, İtalya'nın kuzeyindeki Bergamo şehrindeki Atalantalılar ile taraftar kardeşliği yapıp, Napoli kentinde olaylar çıkardı.




Özellikle siyah kıyafet giyen holiganların ülkeye trenle ulaşmasına karşın kafalarında yüzlerinin tanınmamaları için motosiklet kaskı olduğu gözlendi. Polis arabalarını yakan, cafe, mağaza ve dükkânları yağmalayan bu kişiler, birçok yere zarar verdi. Ülkeyi birbirine katan ve maça giremeyen Frankfurtluların, kaldıkları otele Napoli taraflarının da baskın yaptığı kaydedildi. Çok sayıda polis ve taraftar yaralandı

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Alman rezaleti!
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