Alman rezaleti!

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Napoli-Frankfurt maçı öncesinde sokaklar yangın yerine döndü.Alman ekibi, İtalya'nın kuzeyindeki Bergamo şehrindeki Atalantalılar ile taraftar kardeşliği yapıp, Napoli kentinde olaylar çıkardı.Ülkeyi birbirine katan ve maça giremeyen Frankfurtluların, kaldıkları otele Napoli taraflarının da baskın yaptığı kaydedildi. Çok sayıda polis ve taraftar yaralandı