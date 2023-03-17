Alman rezaleti!

E.Frankfurt taraftarına bilet satışı yoktu ancak 600 Alman, trenle Napoli’ye gitti. Atalanta taraftarları ile birleşen holiganlar şehri birbirine kattı
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Napoli-Frankfurt maçı öncesinde sokaklar yangın yerine döndü. Günler öncesindenkonuk takım seyircisininkarşılaşmaya alınmayacağıve bilet satışınınyasak olduğuduyurulmasına rağmen600 kadar Frankfurtlu,Schengen ülkesiolduğu için ellerinikollarını sallayarak Napoli'yegitti. Alman ekibi, İtalya'nın kuzeyindeki Bergamo şehrindeki Atalantalılar ile taraftar kardeşliği yapıp, Napoli kentinde olaylar çıkardı.
Özelliklesiyah kıyafet giyen holiganlarınülkeye trenle ulaşmasınakarşın kafalarında yüzlerinintanınmamaları için motosikletkaskı olduğu gözlendi.Polis arabalarını yakan,cafe, mağaza ve dükkânlarıyağmalayan bu kişiler, birçokyere zarar verdi. Ülkeyi birbirine katan ve maça giremeyen Frankfurtluların, kaldıkları otele Napoli taraflarının da baskın yaptığı kaydedildi. Çok sayıda polis ve taraftar yaralandı