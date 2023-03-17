Ertuğrul Doğan’ın yönetim kurulu listesi, divan başkanlığına teslim edildi

Trabzonspor Kulübü'nde 25-26 Mart'ta yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısı öncesi başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın yönetim kurulu listesi, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen'e teslim edildi. Doğan'ın listesinde yer alan Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Çoşkun Öztürk, Sami Kahraman ve Kemal Ertürk, divan başkanlık kuruluna geldi.

Doğan'ın listesine Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen'e sunan Zeyyat Kafkas, kongre sürecinde divan başkanı ve kurulların sağ duyulu yaklaşımlarından dolayı teşekkür etti.

Kafkas, "Ertuğrul Doğan'ın başkan adaylığını 846 genel kurul üyesinin imzasıyla divan başkanlığımıza sunuyoruz. Hepimiz Trabzonspor için iyi işler yapmak için mücadele içindeyiz. Camianın birlik ve beraberlik içerisinde tekrar kol kola girerek Trabzonspor'u daha iyi yerlere getireceği inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen de, Trabzonspor'un sıkıntılı süreçlerden güçlenerek çıkmasını bildiğini belirterek, "İnşallah bu kongre bu adaylıklar camiamız için hayırlı olur. Bu sıkıntılı süreçte taşın altına ellerini koydukları için arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Sürmen, Trabzonspor'da kongre tüzüğü yapılması gerektiğini de belirtti.

Trabzonspor'da 25-26 Mart tarihleri arasında yapılacak olan kongrede Divan Kurulu'na Ertuğrul Doğan dışında adaylık başvurusunda bulunan bir isim olmadı. Doğan'ın kongreye tek liste ile gitmesi bekleniyor.

