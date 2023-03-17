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Giriş Tarihi: 17.3.2023 17:50 Son Güncelleme: 17.3.2023 18:13

Fenerbahçe, Zenit ile hazırlık maçı yapacak

Fenerbahçe, Zenit ile hazırlık maçı yapacak

Fenerbahçe, 23 Mart Perşembe günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda Zenit ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Futbol Takımı, milli maçlar nedeniyle liglere verilecek arada geliri depremzedelere bağışlanmak üzere Rusya ekibi Zenit ile hazırlık maçı yapacak.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Tüm gelirinin depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacağı hazırlık karşılaşması, 23 Mart Perşembe günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak." ifadesine yer verildi.

Müsabakanın bilet satışına ilişkin bilgilendirmenin en kısa sürede yapılacağı belirtildi.

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Fenerbahçe, Zenit ile hazırlık maçı yapacak
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