Sokaktan Avrupa’ya

Başakşehir, Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Gent'e 4-1 yenilerek Avrupa'ya veda etti. 4 dakikada hat-trick yapıp tarihe geçenbir yıldaki yükselişiyle takdir topluyor.Ülkesi Nijerya'dan çocukluğunun geçtiği Togo'ya giden Orban,20 yaşındaki oyuncuyu, menajer Atta Aneke ile tanıştıran futbol gözlemcisi, buradaki deneme maçında da kendine hayran bıraktı. Norveçli scoutlardan davet alan16 gol atarak Norveç ekibini bir sezonda 1. Lig'e çıkaran Nijeryalı yıldız, 8 ay sonra 4 milyon Euro+satıştan pay ile Gent'e gitti. Golleriyle Avrupa'nın dilinden düşürmediği futbolcu için