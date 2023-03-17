Sokaktan Avrupa’ya

20 yaşındaki yetenekli oyuncu, Togo’daki sokak turnuvasında scout Ola Fowler tarafından futbola kazandırıldı. Bir sezonda, önce Norveç’e ardından Belçika’nın Gent takımına gitti
Başakşehir, Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Gent'e 4-1 yenilerek Avrupa'ya veda etti. 4 dakikada hat-trick yapıp tarihe geçen Gift Orban, bir yıldaki yükselişiyle takdir topluyor. İşte detaylar: Ülkesi Nijerya'dan çocukluğunun geçtiği Togo'ya giden Orban, Lome'daki birsokak turnuvasındascoutOla Fowler'ın dikkatini çekti. 20 yaşındaki oyuncuyu, menajer Atta Aneke ile tanıştıran futbol gözlemcisi, buradaki deneme maçında da kendine hayran bıraktı. Norveçli scoutlardan davet alan Orban, bu teklifi geriçevirmedi ve ülkesinin Stabaektakımı ile kalıcı kontrat yaptı. 16 gol atarak Norveç ekibini bir sezonda 1. Lig'e çıkaran Nijeryalı yıldız, 8 ay sonra 4 milyon Euro+satıştan pay ile Gent'e gitti. Golleriyle Avrupa'nın dilinden düşürmediği futbolcu için Belçikaekibi, 50 milyon Euro istiyor.