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Giriş Tarihi: 17.3.2023 16:05

Ümit Milli Futbol Takımı'nın Kosova maçı aday kadrosu açıklandı

AA
Ümit Milli Futbol Takımı’nın Kosova maçı aday kadrosu açıklandı

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı'nın 27 Mart Pazartesi günü Kosova ile Antalya'da oynayacağı özel maçın aday kadrosu duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular 19 Mart Pazar günü Antalya'da bir araya gelecek.

Milli takımın aday kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Doğan Alemdar (Rennes), Osman Ertuğrul Çetin (Fenerbahçe), Kağan Moradaoğlu (Trabzonspor), Serdar Saatçı (Braga), Arif Kocaman (Yukatel Kayserispor), Erdem Gökçe (Altınordu), Emin Bayram, Kazımcan Karataş (Galatasaray), Uğur Kaan Yıldız (Göztepe), Ravil Tagir (Westerlo), Ali Barak (Roda), Yusuf Barası (AZ Alkmaar), Bartuğ Elmaz (Olympik Marsilya), Doğuhan Aral Şimşir (Midtjylland), Emirhan İlkhan (Sampdoria), Cem Türkmen (Austria Lustenau), Hakan Yeşil (Bodrumspor), Göktan Gürpüz (Borussia Dortmund), Kenan Yıldız (Juventus), Tiago Çukur (FCV Dender), Enis Destan (Warta Poznan), Bertuğ Özgür Yıldırım (Fraport TAV Antalyaspor), Ali Sühan Demirel (Kasımpaşa).

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Ümit Milli Futbol Takımı'nın Kosova maçı aday kadrosu açıklandı
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