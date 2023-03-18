İstanbul yolu belli oldu

Final maçı 10 Haziran'da İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek finalde ilk maçlar 11-12 Nisan, rövanşlar 18-19 Nisan'da oynanacak. Yarı finaller ise 9-10 ve 16-17 Mayıs'ta.
ÇEYREK FİNAL
Real Madrid-Chelsea
Benfica-İnter
Manchester City-Bayern Münih
Milan-Napoli
YARI FİNAL
Milan-Napoli / Benfica-İnter
Real Madrid-Chelsea / M.City-Bayern Münih
UEFA AVRUPA LİGİ EŞLEŞMELERİ ÇEYREK FİNAL
Manchester United-Sevilla
Juventus-Sporting Lizbon
Bayer Leverkusen-Union Saint-Gilloise
Feyenoord-Roma