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Giriş Tarihi: 18.3.2023

İstanbul yolu belli oldu

Final maçı 10 Haziran'da İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek finalde ilk maçlar 11-12 Nisan, rövanşlar 18-19 Nisan'da oynanacak. Yarı finaller ise 9-10 ve 16-17 Mayıs'ta.

ÇEYREK FİNAL
Real Madrid-Chelsea
Benfica-İnter
Manchester City-Bayern Münih
Milan-Napoli

YARI FİNAL
Milan-Napoli / Benfica-İnter
Real Madrid-Chelsea / M.City-Bayern Münih

UEFA AVRUPA LİGİ EŞLEŞMELERİ
ÇEYREK FİNAL
Manchester United-Sevilla
Juventus-Sporting Lizbon
Bayer Leverkusen-Union Saint-Gilloise
Feyenoord-Roma

YARI FİNAL
Juventus-Sporting Lizbon / M.United-Sevilla
Feyenoord-Roma / Bayer Leverkusen-Union Saint-Gilloise

UEFA KONFERANS LİGİ EŞLEŞMELERİ
ÇEYREK FİNAL
Lech Poznan-Fiorentina
Gent-West Ham
Anderlecht-AZ Alkmaar
Basel-Nice

YARI FİNAL
Lech Poznan-Fiorentina / Basel-Nice
Gent-West Ham United / Anderlecht-AZ Alkmaar

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