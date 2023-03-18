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Giriş Tarihi: 18.3.2023

Mert&Bardakcı Milli Takım’da

Kuntz, Beşiktaş’tan Mert Günok’u 556 gün sonra, G.Saray’dan Abdülkerim Bardakcı’yı da ilk kez Ay-Yıldızlı ekibe davet etti

A Milli Takımımız'ın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan'la oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Stefan Kuntz, bu sezon performanslarıyla göz dolduran Galatasaray'da forma giyen Abdülkerim Bardakcı, Ümraniyespor'dan Umut Nayir ile Almanya'nın Schalke 04 takımından gurbetçi yıldız Mehmet Can Aydın'ı ilk kez milli takıma davet etti. Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in gelmesiyle büyük çıkış yakalayan Mert Günok da 556 gün sonra çağırıldı. Türkiye, 25 Mart'ta Ermenistan ile deplasmanda, 3 gün sonra da Hırvatistan ile Bursa'da karşılaşacak.

A MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU ŞÖYLE:
Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır Savunma: Zeki Çelik, Onur Bulut, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu Orta Saha: Abdülkadir Ömür, Barış Alper Yılmaz, Cengiz Ünder, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Mehmet Can Aydın, Orkun Kökçü, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu Forvetler: Cenk Tosun, Enes Ünal, Umut Nayir.

GÜNLER ÖNCESİNDEN DUYURDUK
SABAH Spor, 2 Ocak'ta Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı'nın, 7 Mart'ta da Mert Günok'un A Milli Takım'dan davet alacağını okuyucularına açıklamıştı

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Mert&Bardakcı Milli Takım’da
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