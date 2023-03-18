Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ada’dan yeni golcü: Lucas Joao

Beşiktaş, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Siyah-Beyazlılar'ın İngiltere Championship ekiplerinden Reading'in golcüsü Lucas Joao ile ilgilendiği ifade edildi.

Sky Sports'un duyurduğu habere göre, sezon sonu bonservisi bitecek olan Joao için Beşiktaş çalışma başlattı. Yaz transfer döneminde bonservissiz şekilde istediği takıma transfer olabilecek 29 yaşındaki futbolcu için Reading Kulübü'nden şu ana kadar yeni sözleşme talebi gelmedi.

Bu sezon 27 maçta 5 golü bulunan golcünün durumuyla ilgili rahat olduğu ve sezon sonunda tüm seçeneklerini değerlendireceği öğrenildi. 1.93 boyundaki Angolalı santrfor, asıl mevkisinin dışında sol kanat ve sağ kanatta da oynayabiliyor.