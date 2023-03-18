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Giriş Tarihi: 18.3.2023 14:00

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ada'dan yeni golcü: Lucas Joao

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ada’dan yeni golcü: Lucas Joao

Beşiktaş'ın, Championship ekiplerinden Reading'in forması giyen 29 yaşındaki golcü Lucas Joao ile ilgilendiği öne sürüldü.

Beşiktaş, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Siyah-Beyazlılar'ın İngiltere Championship ekiplerinden Reading'in golcüsü Lucas Joao ile ilgilendiği ifade edildi.

Sky Sports'un duyurduğu habere göre, sezon sonu bonservisi bitecek olan Joao için Beşiktaş çalışma başlattı. Yaz transfer döneminde bonservissiz şekilde istediği takıma transfer olabilecek 29 yaşındaki futbolcu için Reading Kulübü'nden şu ana kadar yeni sözleşme talebi gelmedi.

Bu sezon 27 maçta 5 golü bulunan golcünün durumuyla ilgili rahat olduğu ve sezon sonunda tüm seçeneklerini değerlendireceği öğrenildi. 1.93 boyundaki Angolalı santrfor, asıl mevkisinin dışında sol kanat ve sağ kanatta da oynayabiliyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ada'dan yeni golcü: Lucas Joao
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