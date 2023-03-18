Trabzonspor’da Naci Ünüvar milli takım seçimini yaptı!

Spor Toto Süper Lig'inde Abdullah Avcı'nın istifası sonrası ilk maçına çıkan Trabzonspor, rakibi Adana Demirspor'u 4-1'lik skorla geçti ve bu hafta Gaziantep'in ligden çekilmesi sebebiyle hükmen galip sayılacak.
NACİ ÜNÜVAR SEÇİMİNİ YAPTI
Trabzonspor'un sezon başında Ajax'tan 1 yıllığına kiraladığı Naci Ünüvar, dün önemli bir açıklama yaptı. Hollanda doğumlu olan 19 yaşındaki gurbetçi futbolcu, Türkiye Milli Takımı'nı seçtiğini duyurdu.
Genç kanat oyuncusu sosyal medya hesabından, "Ay-Yıldızlı formayı gururla temsil etmeye karar aldım. İnşallah Türk Milli Takımıyla nice başarılar kazanacağız" mesajını yazdı. Naci, Hollanda'nın alt yaş milli takımlarında 33 maçta forma giymişti.