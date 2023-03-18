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Giriş Tarihi: 18.3.2023 10:53

Trabzonspor'da Naci Ünüvar milli takım seçimini yaptı!

Trabzonspor’da Naci Ünüvar milli takım seçimini yaptı!

Trabzonspor'un bu sezon Ajax'tan transfer ettiği 19 yaşındaki Naci Ünüvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla milil takım seçimini yaptığını açıkladı. 19 yaşındaki gurbetçi futbolcu, Türkiye Milli Takımı'nı seçtiğini duyurdu.

Spor Toto Süper Lig'inde Abdullah Avcı'nın istifası sonrası ilk maçına çıkan Trabzonspor, rakibi Adana Demirspor'u 4-1'lik skorla geçti ve bu hafta Gaziantep'in ligden çekilmesi sebebiyle hükmen galip sayılacak.

NACİ ÜNÜVAR SEÇİMİNİ YAPTI

Trabzonspor'un sezon başında Ajax'tan 1 yıllığına kiraladığı Naci Ünüvar, dün önemli bir açıklama yaptı. Hollanda doğumlu olan 19 yaşındaki gurbetçi futbolcu, Türkiye Milli Takımı'nı seçtiğini duyurdu.

Genç kanat oyuncusu sosyal medya hesabından, "Ay-Yıldızlı formayı gururla temsil etmeye karar aldım. İnşallah Türk Milli Takımıyla nice başarılar kazanacağız" mesajını yazdı. Naci, Hollanda'nın alt yaş milli takımlarında 33 maçta forma giymişti.

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Trabzonspor'da Naci Ünüvar milli takım seçimini yaptı!
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