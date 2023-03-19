Altın fırsat!

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Giriş Tarihi: 19.3.2023

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CEYHUN SAMET YÜKSEL
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Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında galibiyet için kenetlendi. Lider G.Saray'ın puansız kapattığı haftada bir maç eksikle farkı 6'ya indirmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, bugünkü zorlu sınavı şampiyonluk yolunda en kritik viraj olarak görüyor

Lider Galatasaray'ın kaybettiği haftada Alanyaspor engelini geçip şampiyonluk umudunu artırmak isteyen Fenerbahçe, bugün oynanacak karşılaşmaya kilitlenmiş durumda. Hafta içinde Sevilla'ya elenerek Avrupa defterini kapatan Kanarya'da takım içerisinde herkes Alanyaspor sınavını, 'Şampiyonluk yolunda en keskin viraj' olarak görüyor. 60 puanlı Galatasaray'ın arkasında 2 maç eksikle 51 puanla 2. sırada bulunan sarı-lacivertliler, farkı azaltmayı hedefliyor.

JORGE JESUS'TAN TAKIMA UYARI
Taraftarına Sevilla üzüntüsünü unutturmak isteyen oyuncular galibiyet için kenetlenirken, teknik kadro sürekli uyarılarda bulunuyor. Son haftalarda formsuz bir grafik çizen Alanyaspor'un yeniden bir çıkış aradığına dikkat çeken teknik direktör Jorge Jesus, özellikle bireysel hata yapılmaması konusunda öğrencilerinin dikkatini çekti.

VALENCİA ENDİŞESİ
Süper Lig'de üst üste 4 maçta 8 gol atarak müthiş bir performans sergileyen Enner Valencia, Alanyaspor karşılaşması öncesi yapılan son idmanda korkuttu. Takımın gol yollarındaki en büyük kozu olan Ekvadorlu santrfor, hafif ağrı hissettiği için çalışmayı bıraktı. Sağlık heyetinin durumunu yakın takibe aldığı 33 yaşındaki oyuncunun, Alanya'da sahada olup olmayacağı maç saatinde netlik kazanacak. Bu arada Sevilla karşılaşmasında sakatlanan Batshuayi'nin sol adduktor kas tendonunda yırtık tespit edildiği açıklandı. Belçikalı yıldızın 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ ÖNCESİ SARI ALARMI
Fenerbahçe'de 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor ve Willian Arao forma giymesi ve kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde görev yapamayacak.

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Fenerbahçe, ligde oynadığı son 6 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakalarda 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan topladı.

BREZİLYA: KARARI KESİN!
Fenerbahçe teknik direktörü Jesus için Brezilya basınından iddialar gelmeye devam ediyor. UOL'de yer alanda haberde, "Kulüp ve teknik adam birbirinden memnun değil. Avrupa'dan elenmesinin yanı sıra ligde geride bulunan Jesus muhtemelen Türkiye'ye veda edecek" ifadeleri kullanıldı. Tecrübeli teknik adamın, Flamengo'dan gelen teklife sıcak baktığı da iddia edildi.

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