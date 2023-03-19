Altın fırsat!

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında galibiyet için kenetlendi. Lider G.Saray'ın puansız kapattığı haftada bir maç eksikle farkı 6'ya indirmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, bugünkü zorlu sınavı şampiyonluk yolunda en kritik viraj olarak görüyor
Lider Galatasaray'ın kaybettiği haftada Alanyaspor engelini geçip şampiyonluk umudunu artırmak isteyen Fenerbahçe, bugün oynanacak karşılaşmaya kilitlenmiş durumda. Hafta içinde Sevilla'ya elenerek Avrupa defterini kapatan Kanarya'da takım içerisinde herkes Alanyaspor sınavını, 'Şampiyonluk yolundaen keskin viraj' olarak görüyor. 60puanlı Galatasaray'ın arkasında 2maç eksikle 51 puanla 2. sıradabulunan sarı-lacivertliler, farkıazaltmayı hedefliyor.
JORGE JESUS'TAN TAKIMA UYARI
Taraftarına Sevilla üzüntüsünü unutturmak isteyen oyuncular galibiyet için kenetlenirken, teknik kadro sürekli uyarılarda bulunuyor. Son haftalardaformsuz bir grafik çizenAlanyaspor'un yeniden bir çıkış aradığınadikkat çeken teknik direktör Jorge Jesus,özellikle bireysel hata yapılmamasıkonusunda öğrencilerinindikkatini çekti.
VALENCİA ENDİŞESİ
Süper Lig'de üst üste 4 maçta 8 gol atarak müthiş bir performans sergileyen Enner Valencia, Alanyaspor karşılaşması öncesi yapılan son idmanda korkuttu. Takımın gol yollarındaki en büyük kozu olan Ekvadorlu santrfor, hafif ağrı hissettiği için çalışmayı bıraktı. Sağlık heyetinindurumunu yakın takibe aldığı 33yaşındaki oyuncunun, Alanya'dasahada olup olmayacağı maç saatindenetlik kazanacak. Bu arada Sevilla karşılaşmasında sakatlanan Batshuayi'nin sol adduktor kas tendonundayırtık tespit edildiği açıklandı. Belçikalı yıldızın 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ ÖNCESİ SARI ALARMI
Fenerbahçe'de 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor ve Willian Arao forma giymesi ve kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde görev yapamayacak.
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Fenerbahçe, ligde oynadığı son 6 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakalarda 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan topladı.
BREZİLYA:KARARIKESİN!
Fenerbahçe teknik direktörü Jesus için Brezilya basınından iddialar gelmeye devam ediyor. UOL'de yer alanda haberde, "Kulüp ve teknikadam birbirinden memnun değil. Avrupa'danelenmesinin yanı sıra ligde geride bulunan Jesusmuhtemelen Türkiye'ye veda edecek" ifadeleri kullanıldı. Tecrübeli teknik adamın, Flamengo'dan gelen teklife sıcak baktığı da iddia edildi.