Altın fırsat!

Lider Galatasaray'ın kaybettiği haftada Alanyaspor engelini geçip şampiyonluk umudunu artırmak isteyen Fenerbahçe, bugün oynanacak karşılaşmaya kilitlenmiş durumda. Hafta içinde Sevilla'ya elenerek Avrupa defterini kapatan Kanarya'da takım içerisinde herkes Alanyaspor sınavını,olarak görüyor.Taraftarına Sevilla üzüntüsünü unutturmak isteyen oyuncular galibiyet için kenetlenirken, teknik kadro sürekli uyarılarda bulunuyor.Süper Lig'de üst üste 4 maçta 8 gol atarak müthiş bir performans sergileyen Enner Valencia, Alanyaspor karşılaşması öncesi yapılan son idmanda korkuttu. Takımın gol yollarındaki en büyük kozu olan Ekvadorlu santrfor, hafif ağrı hissettiği için çalışmayı bıraktı.Bu arada Sevilla karşılaşmasında sakatlanantespit edildiği açıklandı. Belçikalı yıldızın 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.Fenerbahçe'de 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor ve Willian Arao forma giymesi ve kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde görev yapamayacak.Fenerbahçe, ligde oynadığı son 6 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakalarda 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan topladı.Fenerbahçe teknik direktörü Jesus için Brezilya basınından iddialar gelmeye devam ediyor. UOL'de yer alanda haberde,ifadeleri kullanıldı. Tecrübeli teknik adamın, Flamengo'dan gelen teklife sıcak baktığı da iddia edildi.