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Giriş Tarihi: 19.3.2023 16:41 Son Güncelleme: 19.3.2023 16:47

Beşiktaş'ta Emre Kocadağ'dan VAR çağrısı! "Konya'daki pozisyonun üzerinden iki gün geçti ses yok"

Beşiktaş’ta Emre Kocadağ’dan VAR çağrısı! Konya’daki pozisyonun üzerinden iki gün geçti ses yok

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, asbaşkanı Emre Kocadağ gündeme dair önemli açıklamalarda bulunurken, Galatasaray-Konyaspor maçının VAR kayıtlarının yayınlanmasını istedi. Kocadağ, "NKoudou pozisyonunun VAR kayıtlarını yayınlayarak hem oyuncumuzu hem hakemi hedef yaptılar. Konya'daki pozisyonun üzerinden iki gün geçti ses yok. Muslera - Sehic pozisyonu hakemin gözünün önünde oldu. Bu pozisyonun VAR kayıtlarının yayınlanmasını istiyoruz. Aslında bunu kamu vicdanı istiyor. Hakem ne demiş VAR ve AVAR ne yapmış bilmek hakkımız."

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kocadağ, Konyaspor - Galatasaray maçında Fernando Muslera ile Ibrahim Sehic arasında yaşanan pozisyonun VAR kayıtlarının yayınlanmasını istedi.

İŞTE EMRE KOCADAĞ'IN AÇIKLAMALARI:

"NKoudou pozisyonunun VAR kayıtlarını yayınlayarak hem oyuncumuzu hem hakemi hedef yaptılar. Ankaragücü maçında Josef'e soyunma odasında kırmızı kart gösterdiler. Konya'daki pozisyonun üzerinden iki gün geçti ses yok. Muslera - Sehic pozisyonu hakemin gözünün önünde oldu. Bu pozisyonun VAR kayıtlarının yayınlanmasını istiyoruz. Aslında bunu kamu vicdanı istiyor. Hakem ne demiş VAR ve AVAR ne yapmış bilmek hakkımız."

"Takımımız inşallah milli aradan sonra kaldığı yerden devam edecek. Önümüzdeki maçları kazanıp rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Kaderimizi kendimiz belirleyeceğiz. Üç puanlı ligde her şey olabilir."

"TFF bazı kararlarını gözden geçirmek zorunda. UEFA Şampiyonlar Ligi kriteri ortada. Biz 19 deplasmana gitmiş olacağız, rakiplerimiz 17. Bu ciddi haksızlık!"

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Beşiktaş'ta Emre Kocadağ'dan VAR çağrısı! "Konya'daki pozisyonun üzerinden iki gün geçti ses yok"
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