Galatasaray’ın ’ın mağlubiyeti ile Fenerbahçe’ye fırsat doğdu! Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe için en kritik viraj...

Lider Galatasaray'ın kaybettiği haftada Alanyaspor engelini geçip şampiyonluk umudunu artırmak isteyen Fenerbahçe, bugün oynanacak karşılaşmaya kilitlenmiş durumda. Hafta içinde Sevilla'ya elenerek Avrupa defterini kapatan Kanarya'da takım içerisinde herkes Alanyaspor sınavını, 'Şampiyonluk yolunda en keskin viraj' olarak görüyor. 60 puanlı Galatasaray'ın arkasında 2 maç eksikle 51 puanla 2. sırada bulunan sarı-lacivertliler, farkı azaltmayı hedefliyor.



JORGE JESUS'TAN TAKIMA UYARI

Taraftarına Sevilla üzüntüsünü unutturmak isteyen oyuncular galibiyet için kenetlenirken, teknik kadro sürekli uyarılarda bulunuyor. Son haftalarda formsuz bir grafik çizen Alanyaspor'un yeniden bir çıkış aradığına dikkat çeken teknik direktör Jorge Jesus, özellikle bireysel hata yapılmaması konusunda öğrencilerinin dikkatini çekti.





VALENCİA ENDİŞESİ

Süper Lig'de üst üste 4 maçta 8 gol atarak müthiş bir performans sergileyen Enner Valencia, Alanyaspor karşılaşması öncesi yapılan son idmanda korkuttu.

Takımın gol yollarındaki en büyük kozu olan Ekvadorlu santrfor, hafif ağrı hissettiği için çalışmayı bıraktı. Sağlık heyetinin durumunu yakın takibe aldığı 33 yaşındaki oyuncunun, Alanya'da sahada olup olmayacağı maç saatinde netlik kazanacak. Bu arada Sevilla karşılaşmasında sakatlanan Batshuayi'nin sol adduktor kas tendonunda yırtık tespit edildiği açıklandı. Belçikalı yıldızın 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ ÖNCESİ SARI ALARMI

Fenerbahçe'de 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor ve Willian Arao forma giymesi ve kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde görev yapamayacak.

