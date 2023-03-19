Kerem Aktürkoğlu’nun hayali önce şampiyonluk sonra Avrupa’ya transfer

Deprem bölgesinde karşılaştığı insanların yüzündeki ufak bir gülümsemenin bile kendisini çok mutlu ettiğini aktaran 24 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"Futbol bizim ülkemizde birleştirici bir güç ve unsur. Televizyonda veya sosyal medyadan karşımıza çıkıyor. İnsanlar, deprem bölgelerinde çadırlarında maçları izlerken fotoğraflarını ve duygularını paylaşabiliyorlar. Bu bile bizleri mutlu ediyor. Çünkü yaşadıkları travmayı bir nebze olsun geçirebilmek çok büyük bir mutluluk. Biz sadece futbol oynuyoruz, sahaya çıkıyoruz. Kendi performansımızı sergilemek, amacımızı gerçekleştirmek istiyoruz. Ancak futboldan, şampiyonluklardan, gollerden, asistlerden çok daha değerli şeyler var. İnsan hayatı. Bence ön plana konulması gereken bir şey bu. Herkes anlamıştır. Futbolcular ya da kulüpler arasında kavgalar, kaoslar oluyor ama gerçek hayata baktığımız zaman insan hayatı kısa sürebiliyor. (Trabzonspor maçı) İnanılmaz bir galibiyet aldık, taraftarımız çok mutlu oldu. Sabaha çok acı bir şekilde uyandık. Ne galibiyetimiz akıllarda kaldı ne de mutluluğumuz. Christian Atsu, Adekugbe'nin çok yakın arkadaşı. Onlar da müthiş bir sevinçle galibiyeti kutladılar. Ertesi gün arkadaşını kaybetti. Bunlar unutulmaması gereken şeyler. Bekli uzun süre ülkemiz böyle acılar görmeyecek ama bu yaşadıklarımızı gerçekten unutmamamız lazım. İnsanlarımızın daha naif olması lazım. Tabii ki herkes tuttuğu takımın şampiyon olmasını, futbolcusunun gol kralı olmasını ister ama hayat sadece futboldan ibaret değil."

Depremler nedeniyle verilen aranın futbolcuların odaklanmasını zorlaştırdığını dile getiren Kerem, "Deprem, genel olarak ülkemizi olduğu gibi, takımları, futbolcuları, hocaları da etkiledi. Çok zor bir sezon. Hem aralar çok fazla hem de yaşadığımız olaylar çok ağır. O yüzden sadece sahaya, futbola odaklanmak biraz zor olabiliyor. Tabii profesyonel futbolcularız, odaklanmaktan başka çaremiz yok. O yüzden bu süreci, bu travmayı, bu felaketleri bir an önce kafamızdan atıp odaklanmamız gereken bir işimiz, amacımız var. Zor da olsa bir şekilde adapte oluyoruz, olmak zorundayız." diye konuştu.

ICARDİ VE GOMİS İLE İLİŞKİSİ

Kerem, takımın santrforları Mauro Icardi ve Bafetimbi Gomis ile ilgili değerlendirmede de bulundu.

Arjantinli yıldız Icardi ile oynadığı zaman çok rahat ettiğini vurgulayan Kerem, "Tüm forvetlerimizle çok iyi anlaşıyorum ama Icardi ile oyun tarzımız birbirine benziyor. Topu aldığım zaman savunma arkasına koşuyor, o aldığı zaman ben koşuyorum. Birbirimizin ne yapacağını bu süreçte çok iyi anladık, kimyamız, uyumumuz çok fazla." şeklinde görüş belirtti.

Kadrodaki tüm futbolcuların uyum içinde olduğuna değinen Kerem Aktürkoğlu, "Dengeli ve iyi bir kadroya sahibiz. Giren çıkan, oynayan oynamayan herkes, sahaya sonradan giren veya 5-10 maç oynamayan biri, ilk 11'e dahil oluyor ve hiç adaptasyon sorunu yaşamadan çok iyi bir performans sergileyebiliyor. Takımdaşlık bizim anahtar kelimemiz. Herkes birbiri için savaşıyor, mücadele ediyor. Bu da şampiyonluk için en önemli noktalardan biri." ifadelerini kullandı.

Gomis'in ise kendisine ağabeylik yaptığını vurgulayan Kerem, şunları kaydetti:

"Saha içinde ve dışında sürekli benim ile iletişim halinde, sürekli benden beklentilerini söylüyor, neler yapmam gerektiğini anlatıyor. Gelecek ile ilgili planlarımda nelerin olması gerektiğini söylüyor. Gomis gerçekten çok büyük bir profesyonel, çok büyük bir efsane benim için. Çok büyük bir karakter, çok büyük bir futbolcu. Gomis ile oynarken de çok rahat ediyorum. Her zaman ne yapması gerektiğini biliyor. Saha dışında da her zaman gençlere, Türk futbolculara çok iyi davranıyor. Bunun sonucunda biz de ona çok fazla saygı duyuyoruz. Kariyer anlamında çok üst düzey şeyler başarmış bir futbolcu ama egosuz. Bizlerle çocuk gibi eğlenebiliyor, abi-kardeş gibi iletişim halinde olabiliyoruz. Gomis belki bu süreçte daha az forma şansı buluyor ama bundan dolayı küsecek veya tavır alabilecek bir insan değil. Tam tersine takımı birleştiriyor. Bizi daha fazla motive etme konusunda çok çabalıyor. Gerçekten çok büyük bir etkisi var takım üzerinde."