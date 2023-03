Kerem Aktürkoğlu’nun hayali önce şampiyonluk sonra Avrupa’ya transfer

Genç futbolcu, babasının kurduğu hayallerdeki etkisine değinerek, şunları kaydetti:

"Ailemin benimle gurur duyduğunu her an hissediyorum. Onların desteğini hissetmediğim bir an yok. Babam sadece babam değil, hayat arkadaşım, her şeyim. O yüzden en çok babam için hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Çünkü ilk profesyonel imza attığımda bana, 'Sen Avrupa'nın en büyük kulüplerinde oynayacaksın.' dediğini hatırlıyorum. Bazen hayallerimden uzaklaştığım zaman bile onun gözlerinde uzaklaşmadığını görebiliyorum. Bana, 'Sen böyle düşünebilirsin ama benim düşüncem hiçbir zaman değişmedi.' demiştir. Hayallerimi gerçekleştirebilmeyi öncelikle babam, sonra da ailem için çok fazla istiyorum."

"İNŞALLAH ŞAMPİYONLUĞU GÖĞÜSLEYECEĞİZ"

Kerem Aktürkoğlu, taraftarlarının desteğiyle Süper Lig'de şampiyon olacaklarına inandığını dile getirdi.

Şampiyonluk yarışında sarı-kırmızılı taraftarların desteğine ihtiyaç duyduklarını aktaran Kerem, "Bizim itici gücümüz taraftarımız. Onlar arkamızda olduğu zaman çok farklı oynuyoruz. Onlar bu süreçte her zaman bizi destekleyecek ve Galatasaray armasına aşık insanlar olarak stadımızı dolduracaklardır. İnşallah onlarla birlikte şampiyonluğu göğüsleyeceğiz. Her maç olduğu gibi önümüzdeki maçlarda da bizleri desteklemeye devam edeceklerdir. Biz de onlara sezon sonu şampiyonluklarla bu desteğin karşılığını veririz." ifadelerini kullandı.