TFF’yi göreve çağırıyoruz

Galatasaray, MHK Başkanı Lale Orta hakkında sert bir açıklama yaptı: "Orta'nın verdiği demeç, yayıncı kuruluşa sipariş görüntü servis ettiği yönünde çıkan iddiaları doğrulayan bir itiraftır. TFF, konuyla ilgili gerekli adımları atmalı ve soruşturma açmalıdır"
Sarı-kırmızılı kulüp, MHK Başkanı Lale Orta'yla ilgili iddialar hakkında sert bir bildiri yayınladı. Açıklama şöyle: "Kasımpaşa maçında Zaniolo'yayapılan kasti hareketin, tüm kamuoyu gibi hakem hocaları tarafından da kırmızı kartla cezalandırılması gerektiği değerlendirilmiştir. Geldiğimiz noktada, MHK Başkanı Lale Orta'nın verdiği demeç, yayıncı kuruluşa sipariş görüntü servis ettiği yönünde basında yer alan iddiaları doğrulayan bir itiraftır. Lale Orta, bu itiraflaVAR odasındaki görüntüleri dışarıyasızdırdığını, MHK'nın görev tanımı dışına çıkarak hakem yorumcularına baskı yaptığını kabul etmiştir."
TARAFSIZLIĞINI KAYBETMİŞTİR
"Kendisinin tarafsızlık ilkesini göz ardı ederek, kamuoyundaki algıları dizayn etme misyonunu üstlenmiş olduğu apaçık ortadadır. Adaletin terazisinedirekt müdahale olan bu hareketinnasıl bir niyetle yapıldığını anlamaktagüçlük çekiyoruz. En son maçında ise Dubois'a yapılan müdahale anlaşılmaz bir şekilde sarı kartla geçiştirilmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu'nunbu konuları titizlikle değerlendirerekadaleti sağlama adına gerekliadımları atmasını ve soruşturmalarıyapmasını beklemekteyiz."
BU AYAĞIN BEDELİ SARI KART MI?
Galatasaray'da Konya yenilgisi moralleri bozarken, Dubois'ya yapılan hareket sonrası verilmeyen kırmızı kart şaşkınlık yarattı. 15. dakikada Ahmet Oğuz, Fransız yıldızın bileğine sert bir müdahalede bulundu. Hakem Zorbay Küçük, sarı kart kart gösterirken, VAR'da Serkan Tokat da uyarı vermedi. Uzun süre acı yaşayan Dubois, soyunma odasında bacağını takım arkadaşlarına gösterirken "Bu ayağın bedeli sarı kartmı? Ayağım kırılacaktı. Hepiniz görüyorsunuzkan akıyor. Nasıl sarı kartolur? Nasıl VAR kırmızı vermez" diyerek tepkisini dile getirdi.
NEREDESİN SEN!
G.Saray,Dries Mertens'in yokluğunda hücumda tel tel dökülüyor. Belçikalı oyuncunun forma giydiği 20 lig maçında 2.15 gol ortalaması tutturan sarı-kırmızılı takım, Mertens'in sakatlığı nedeniyle oynamadığı 2 maçta birer gol atabildi. 35 yaşındaki yıldızın yokluğundan orta saha da olumsuz etkilendi. Hücumda rakibe baskıyı başlatan isim olan Mertens; Torreira-Oliveira ikilisine sürekli yardıma gelip top dağıtımında rahatlatıyordu. Sakatlığını atlatan Mertens, Adana Demirspormaçında ilk11'e dönecek.
TAM DESTEK
Konya'dan dönen G.Saray'ı taraftarlar karşıladı. En çok desteği gören teknik direktör Okan Buruk'a "Sen güldükçebiz kazanacağız hocam" sözleriyle moral verildi.