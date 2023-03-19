TFF’yi göreve çağırıyoruz

Sarı-kırmızılı kulüp, MHK Başkanı Lale Orta'yla ilgili iddialar hakkında sert bir bildiri yayınladı. Açıklama şöyle: "Kasımpaşa maçındatüm kamuoyu gibi hakem hocaları tarafından da kırmızı kartla cezalandırılması gerektiği değerlendirilmiştir. Geldiğimiz noktada, MHK Başkanı Lale Orta'nın verdiği demeç, yayıncı kuruluşa sipariş görüntü servis ettiği yönünde basında yer alan iddiaları doğrulayan bir itiraftır.MHK'nın görev tanımı dışına çıkarak hakem yorumcularına baskı yaptığını kabul etmiştir.""Kendisinin tarafsızlık ilkesini göz ardı ederek, kamuoyundaki algıları dizayn etme misyonunu üstlenmiş olduğu apaçık ortadadır.En son maçında ise Dubois'a yapılan müdahale anlaşılmaz bir şekilde sarı kartla geçiştirilmiştir.Galatasaray'da Konya yenilgisi moralleri bozarken, Dubois'ya yapılan hareket sonrası verilmeyen kırmızı kart şaşkınlık yarattı. 15. dakikada Ahmet Oğuz, Fransız yıldızın bileğine sert bir müdahalede bulundu. Hakem Zorbay Küçük, sarı kart kart gösterirken, VAR'da Serkan Tokat da uyarı vermedi. Uzun süre acı yaşayan Dubois, soyunma odasında bacağını takım arkadaşlarına gösterirkendiyerek tepkisini dile getirdi.G.Saray,Dries Mertens'in yokluğunda hücumda tel tel dökülüyor. Belçikalı oyuncunun forma giydiği 20 lig maçında 2.15 gol ortalaması tutturan sarı-kırmızılı takım, Mertens'in sakatlığı nedeniyle oynamadığı 2 maçta birer gol atabildi. 35 yaşındaki yıldızın yokluğundan orta saha da olumsuz etkilendi. Hücumda rakibe baskıyı başlatan isim olan Mertens;ikilisine sürekli yardıma gelip top dağıtımında rahatlatıyordu. Sakatlığını atlatanKonya'dan dönen G.Saray'ı taraftarlar karşıladı. En çok desteği gören teknik direktör Okan Buruk'asözleriyle moral verildi.