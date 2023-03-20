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Giriş Tarihi: 20.3.2023 10:10

Fenerbahçe'ye 2 oyuncudan daha kötü haber! Jayden Oosterwolde, Joshua King...

Fenerbahçe’ye 2 oyuncudan daha kötü haber! Jayden Oosterwolde, Joshua King...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, ligde en son Alanyaspor'u 3-1'lik skorla mağluğ ederek 54 puanla 2. sıradaki yerini korudu. Sarı-lacivertli ekibe, bu maç sonrası 2 oyuncudan kötü haber geldi. Jayden Oosterwolde sakatlanıp oyundan çıkarken, Joshua King'de mücadeleyi tamamlayamadı.

Fenerbahçe'de Peres, Batshuayi ve Lincoln Henrique sakatlıkları nedeniyle oynayamazken, Oosterwolde ve King mücadeleyi tamamlayamadılar.

Kanarya'da sakatlıklar son haftalarda can sıkmaya devam ediyor. Sarı lacivertli takımda Alanyaspor deplasmanında Luan Peres, Michy Batshuayi ve Lincoln Henrique sakatlıkları nedeniyle takımlarındaki yerlerini alamamıştı. Alanya karşılaşmasında ise Fenerbahçe iki önemli sakat daha verdi. İlk olarak 17. dakikada yeni transfer Oosterwolde bir sakatlık yaşadı. İlk kez 11'de görev alan Hollandalı sol bek oyuna devam edemeyerek yerini Osayi-Samuel'e bıraktı.

FERDİ VE VALENCİA KORKUTTU
İkinci yarıda bu kez King sakatlar kervanına katıldı. Pedro'nun yerine oyuna giren Norveçli golcü 77'deki sakatlığın ardından oyuna devam edemedi ve yerini Pedro'ya bıraktı. King ve Oosterwolde'nin durumu bugün netlik kazanacak. Bu arada maçtan önce ısınma sırasında ayak bileğinde problem yaşayan Ferdi ile maçın hemen başında bir sakatlık geçiren Valencia ise karşılaşmada 90 dakika görev yaptı. (Hürriyet)

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Fenerbahçe'ye 2 oyuncudan daha kötü haber! Jayden Oosterwolde, Joshua King...
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