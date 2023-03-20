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Giriş Tarihi: 20.3.2023 10:16 Son Güncelleme: 20.3.2023 10:35

Galatasaay Yusuf Demir için kararını verdi! Genç yıldıza takım aranıyor...

Galatasaay Yusuf Demir için kararını verdi! Genç yıldıza takım aranıyor...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Yusuf Demir, takımda forma şansı bulmakta sıkıntı yaşıyor. Genç yıldızın büyük umutlarla transfer edilirken, beklenen performansı gösteremedi. Sarı-kırmızı ekipte oyuncu için kararını verdi.İşte o karar ve detaylar...

Galatasaray'ın sezon başında Rapid Wien'den büyük umutlarla transfer ettiği Yusuf Demir'den istediğini alamadı. Sarı kırmızılılar, Konyaspor maçında kadroya alınmayan genç oyuncu için kararını verdi.

Galatasaray'ın sezon sonunda Rapid Wien'den 6 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Yusuf Demir, sarı-kırmızılılarda bekleneni veremedi. Galatasaray'da Yusuf Demir için karar verildi. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve ayrıntılar...

YUSUF DEMİR KARARI
Sarı kırmızılılarda sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Yusuf Demir Konya'ya götürülmemişti. Galatasaray'ın bu sezon yararlanamadığı tek transferi Yusuf Demir oldu. Mertens'in sakat olduğu dönemde bile Okan Buruk tarafından tercih edilmeyen 19 yaşındaki genç yeteneğin Florya'da mutsuzluğu yüzünden okunuyor.

Sezon başında 6 milyon euro'luk bonservis bedeliyle büyük ses getiren Yusuf iyiden iyiye ayrılık hesapları yapılıyor. Galatasaray cephesi de oyuncuya takım arıyor.

Yusuf Demir bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maçta süre aldı. 19 yaşındaki oyuncu, gol veya asist katkısı sağlayamadı. Yusuf'un sarı kırmızılılar ile 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

Transfermarkt'a göre oyuncunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro. Galatasaray, sezon başında genç oyuncu için Rapid Wien'e 6 milyon euro bonservis ödedi. (Milliyet)

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Galatasaay Yusuf Demir için kararını verdi! Genç yıldıza takım aranıyor...
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