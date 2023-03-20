Galatasaay Yusuf Demir için kararını verdi! Genç yıldıza takım aranıyor...

Galatasaray'ın sezon başında Rapid Wien'den büyük umutlarla transfer ettiği Yusuf Demir'den istediğini alamadı. Sarı kırmızılılar, Konyaspor maçında kadroya alınmayan genç oyuncu için kararını verdi.

Galatasaray'ın sezon sonunda Rapid Wien'den 6 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Yusuf Demir, sarı-kırmızılılarda bekleneni veremedi. Galatasaray'da Yusuf Demir için karar verildi. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve ayrıntılar...

YUSUF DEMİR KARARI

Sarı kırmızılılarda sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Yusuf Demir Konya'ya götürülmemişti. Galatasaray'ın bu sezon yararlanamadığı tek transferi Yusuf Demir oldu. Mertens'in sakat olduğu dönemde bile Okan Buruk tarafından tercih edilmeyen 19 yaşındaki genç yeteneğin Florya'da mutsuzluğu yüzünden okunuyor.

Sezon başında 6 milyon euro'luk bonservis bedeliyle büyük ses getiren Yusuf iyiden iyiye ayrılık hesapları yapılıyor. Galatasaray cephesi de oyuncuya takım arıyor.

Yusuf Demir bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maçta süre aldı. 19 yaşındaki oyuncu, gol veya asist katkısı sağlayamadı. Yusuf'un sarı kırmızılılar ile 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

Transfermarkt'a göre oyuncunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro. Galatasaray, sezon başında genç oyuncu için Rapid Wien'e 6 milyon euro bonservis ödedi. (Milliyet)