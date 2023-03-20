Son dakika Fenerbahçe haberi: Enner Valencia Alex’in rekorunu kırdı!

Enner Valencia, Süper Lig'de forma giydiği son 5 maçta da ağları buldu. Kasımpaşa'ya 4 gol birden atan Ekvadorlu yıldız, Adana Demir, Konya (2) ve Kayseri'den sonra Alanya'da penaltıdan iki kez fileleri sarstı.



Resmi maçlarda 29. golüne ulaşan Enner Valencia, Alex'i (28) geride bırakarak Fenerbahçe tarihinde bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu olarak rekor kırdı.



Süper Lig'deki krallık yarışında 25 golle zirvedeki yerini perçinledi.

Tecrübeli yıldız, Moussa Sow'dan sonra ligde 5 maçlık seri yakalayan ilk Fenerbahçe oyuncusu olmayı başardı.



Sarı-lacivertli formayla 55. golüne imza atan Valencia, Tanju Çolak'ı geçip 8. sıradaki Nobre'yi yakaladı.

