Stefan Kuntz'dan Salih Uçan itirafı! "Beni arayıp özür diledi"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin başlangıcı ve Ay-yıldızlı ekibin Ermenistan ile Hırvatistan'a karşı D Grubu'nda oynayacağı maçlar öncesinde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenlendi. Göreve geldiği günden bu yana takım olarak önemli adımlar attıklarını belirten Kuntz, gelecek dönemde milli takımdan neler beklenmesi gerektiği üzerine, "Beklenti olarak seneye Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmamızı bekleyebilirsiniz. Bir Alman olarak Türkiye'yi Avrupa Futbol Şampiyonası'nda temsil edebilmek çok istediğim bir şey. Takım halinde iyi adımlar attık, iyi gelişim gösteriyoruz. Aynı zamanda adım atabileceğimiz birçok yolculuk var. FIFA sıralamasında bizden üst sırada yer alan takımları yenmemiz gerekiyor. Hırvatistan, iki büyük turnuvada son 4'e kaldı. Takımımızdaki oyuncular, hem performans hem de kalite olarak Almanya'ya gidebilecek seviyede. Önümüzdeki maçlarda alacağımız skorlarla birlikte, son zamanlarda üzülen insanlarımızın yüzünde bir tebessüm oluşturabilirsek bu da bizi çok mutlu edecektir" ifadelerini kullandı.





"MEHMET CAN, TÜRKİYE'Yİ SEÇME KONUSUNDA ÇOK NETTİ"

Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Mehmet Can Aydın ile ilgili de düşüncelerini paylaşan Kuntz, genç oyuncunun milli takıma adaptasyon sürecinin biraz zaman alabileceğini belirterek, "Salih ve Mehmet Can'ın yanına Ferdi'yi de ekleyebiliriz. Orada da büyük bir çaba sarf ettik. Yönetimle görüşmeler yaptığımızda bu konu, önemli bir konuydu. Hamit'in ve benim çevrem olsun, onların yardımlarıyla daha rahat ikna edebiliyoruz. İleriye dönük daha birçok oyuncuyu keşfetmeye çalışacağız. Mehmet Can bugüne kadar hiç Türkiye milli takımı düzeyinde oynamadı. Buraya adapte olması biraz süre alacak. Kampa dahil etme nedenlerimizden birisi buradaki ortama adapte olmasını istememiz. Almanya U20 takımını seçip orada kampa katılabilirdi ama net bir pozisyonu vardı bizi seçmesiyle alakalı. Bu durum da bizi sevindiriyor. Aramıza katabileceğimiz 17-18-19 yaşında birçok oyuncumuz var, bunlarla ilgili de çalışmalarımız sürüyor. Almanya'da oynayanlar için bir faktör de bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nın Almanya'da olması. En önemlisi ise tabii ki Türkiye arması" diye konuştu.





"SALİH BENİ ARADI VE BİZ BU KONUYU HALLETTİK"

Milli takım aday kadrosuna çağrılmayan Salih Uçan ile ilgili basında çıkan haberlerle ilgili olarak tecrübeli oyuncunun kendisini aradığını belirten Alman teknik adam, "Salih için medyaya düşen bazı açıklamalar vardı. Kendisi bir adım attı ve beni aradı. Biz burada iki tarafın olayla ilgili bakış açısını görüştük. Bu görüşmede o da benden özür diledi. Ben de ona, yaptığının doğru olduğunu, iki kişi arasındaki bir konunun bu iki kişi arasında konuşulması gerektiğini söyledim ve biz bu konuyu hallettik. Bu konu bizim için kapandı. Bundan sonra da performansına bağlı olarak takıma katılıp katılmayacağı belli olacak" şeklinde konuştu.





"ŞİMDİ FARKLI KONULAR DA VAR BENİM İÇİN"

Stefan Kuntz, uzun zamandır birçok oyuncuyla birebir görüşmeler gerçekleştirdiğini ve milli takımdaki oyuncuları bu maçlara hazırlamaya çalıştıklarını aktardı. Milli takımın maçlarını oynayacağı bu dönemde kendisinin de ilk defa karşılaştığı konular olduğunu belirten tecrübeli teknik adam şunları söyledi:



"Son zamanlarda birçok oyuncuyla birebir görüştük ve birçok konuya değindik. Bu görüşmelerde bu iki maçın arasındaki farkındalığı onlara anlatmaya çalıştık. Yapmamız gereken temel yapılanma çok sağlam olmalı. Yapı sağlam olursa farklı rakiplere karşı yapacağımız hazırlıklar da sağlam olur. Şimdi farklı konular da var benim için. Yarı Türk olarak Ermenistan ile ülkelerarası olan konular, deprem olayının oyuncular üzerindeki etkisi ve kampın ortasında Ramazan ayının başlaması. Bu konular dahilinde her yerden bilgi topladım ve takımı hazırlamaya çalışıyoruz."



"ÇAĞLAR BURAYA NE ZAMAN GELDİYSE HEP ELİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPTI"

Çağlar Söyüncü'nün Leicester City'de bu sezon çok fazla forma şansı bulamamasına rağmen aday kadroya çağrılmasıyla ilgili Kuntz, tecrübeli oyuncunun takım içinde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Her oyuncunun zor dönemler geçirebileceğinin altını çizen Alman teknik adam, "Çağlar'ın aldığı süreyle ilgili olarak Türkiye'de oynayan mevcut bir oyuncuyu dahil etmesem muhtemelen kimse bir şey demeyecektir ama Çağlar'ı neden dahil ediyoruz? Takım içi dengeleri oturtuyoruz. Çağlar ile ilgili birçok bilgiye sahibim. Orada mevcut idmanlarını gerçekleştiriyor ve birkaç tane maçta süre aldı. Çağlar buraya ne zaman geldiyse hep elinden gelenin en iyisini yaptı. Aile içinde bir birey nasıl çok güçlüyse aileyi o sırtlıyordur. Bazen insanın zor zamanları olabiliyor. Bu durumda diğer aile mensupları size destek verebiliyorsa bu çok önemli bir konu. Belki İrfan Can'ın da zor zamanları diyebiliriz ama o da bizim için önemli bir oyuncu. Mesela İsmail'i Sevilla maçından önce kadromuza kattık. Buraya geleceği belliydi. Barış iyi bir ivme yakaladı, o da buraya gelmeye hak kazandı. Cenk, Valencia'da çok önemli maçlara gitti. Bu tarz oyunculara sadık kalmamız gerekiyor" dedi.





"KALECİ KONUSU 1-2 GÜNE NETLİK KAZANIR"

Türkiye'nin oynayacağı iki maçta kaleci pozisyonunda görev vereceği oyuncunun şu anda netlik kazanmadığını aktaran Kuntz, "Son hazırlık maçlarında deneme amaçlı bazı şeyler yaptık. Normal şartlarda belli bir periyotta oynuyorsanız bir oyuncu ile oynamanız avantajlı oluyor. Mert ilk defa bizim dönemimizde milli takıma dönüyor. Onu tanımam için zaman gerekebilir. Onun için tek kaleci ile mi yoksa rotasyonla mı mücadele ederiz, bu durum 1-2 güne netlik kazanır" diye konuştu.



Stefan Kuntz, aday kadroda yer alan Arda Güler ile ilgili olarak ise genç oyuncunun kasım ayından bu yana adımlar attığını ve milli takıma bu maçlarda yardım edeceğine inandıklarını belirtti.





Göreve geldiği günden bu yana oluşan genel tabloyu da değerlendiren Kuntz, "Portekiz'i eleyemediğimiz için memnun değildik. Uluslar Ligi'nde C Ligi'nden B Ligi'ne çıktık. Haziran ayında oynadığımız 4 maç beni memnun etmişti. Son 2 Uluslar Ligi maçından da memnun değildim. Son hazırlık maçlarında birçok şeyi denedik ve orada memnun kaldım" açıklamasında bulundu.



Kuntz, FIFA'nın Dünya Kupası'nda mücadele edecek takım sayısını artırmasıyla ilgili aldığı karara dair düşüncelerini ise "FIFA'nın son senelerde aldığı kararları düşündüğümüzde benim ne düşündüğümün bir önemi yok. Bizim bunu kabullenip en iyi şekilde bunu uygulamamız gerekiyor" sözleriyle açıkladı.





"UMUT'A HİÇBİR ZAMAN GEÇ OLMADIĞINI SÖYLEDİM"

Stefan Kuntz, Ümraniyespor forması giyen Umut Nayir'in ilk defa aday kadroya çağrılmasıyla ilgili gelen bir soruya ise "Umut'u gördüğüme söylediğim şey, ben 29 yaşında Almanya A Milli Takımı'na seçildim. 25 maç oynadım ve bir kere Avrupa Şampiyonu olabildim. Ona, hiçbir zaman geç olmadığını söyledim" şeklinde cevap verdi.