Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi!

Lider Galatasaray'ın deplasmanda Konyaspor'a 2-1 yenilmesiyle 14 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Zirve takipçisi kritik maçta Alanyaspor'u deplasmanda 3-1 yendi ve lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.

Beşiktaş ise İstanbulspor karşısında 3-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı. Bu sonuçlar ile birlikte şampiyonluk oranları 1 kez daha güncellendi.

İşte güncellenen Süper Lig Şampiyonluk oranları:

Galatasaray: 1.42

Fenerbahçe: 1.80

Beşiktaş: 20.00

Trabzonspor: 100.00

Adana Demirspor: 150.00

Başakşehir: 250.00