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Giriş Tarihi: 21.3.2023 12:30

Bahattin Duran, Suudi Arabistan'da hakemlere eğitim verdi

İHA
Bahattin Duran, Suudi Arabistan’da hakemlere eğitim verdi

FIFA kokartlı eski yardımcı hakem Bahattin Duran, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun özel davetlisi olarak gittiği Riyad'da hakem ve yardımcı hakemlere eğitim verdi.

FIFA eğitimcileri Farkhad Abdullayev ve Manuel Navarro'nun görev yaptığı Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun özel davetiyle Riyad'a giden FIFA kokartlı eski yardımcı hakem Bahattin Duran, 19-22 Mart 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen Elit Hakem Semineri'nde hakem ve yardımcı hakemlere sahada pratik çalışmaların yanı sıra 'Ofsayt ve Takım Çalışması' konularında eğitim verdi.

Seminere Duran'ın yanı sıra Dünya Kupası fitness koçu Grzegorz Krzosek ve maç analisti Gianvito Piglionica da katıldı. Kariyerinde 2 Dünya kupası yarı finali, 3 Avrupa şampiyonası ve Şampiyonlar Ligi finali bulunan Bahattin Duran, tecrübelerini hakemlerle paylaştı.

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Bahattin Duran, Suudi Arabistan'da hakemlere eğitim verdi
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