Son dakika haberi: Trabzonspor’da Visca ilk 11’e doğru

Edin Visca, izin verilen arada özel program hazırlattı. Fiziksel olarak eksiklerini gidermek için çok yoğun bir şekilde çalışan Boşnak futbolcunun, milli maç arasının ardından 90 dakikayı kaldırabilecek seviyeye gelebileceği belirtildi. Sezon başından itibaren çok ciddi sakatlıklarla boğuşan Visca o dönem için,dedi.