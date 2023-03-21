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Giriş Tarihi: 21.3.2023 10:28

Son dakika haberi: Trabzonspor'da Visca ilk 11'e doğru

Son dakika haberi: Trabzonspor’da Visca ilk 11’e doğru

Son dakika Trabzonspor haberi: Edin Visca, izin verilen arada özel program hazırlattı. Fiziksel olarak eksiklerini gidermek için çok yoğun bir şekilde çalışan Boşnak futbolcunun, milli maç arasının ardından 90 dakikayı kaldırabilecek seviyeye gelebileceği belirtildi.

Edin Visca, izin verilen arada özel program hazırlattı. Fiziksel olarak eksiklerini gidermek için çok yoğun bir şekilde çalışan Boşnak futbolcunun, milli maç arasının ardından 90 dakikayı kaldırabilecek seviyeye gelebileceği belirtildi. Sezon başından itibaren çok ciddi sakatlıklarla boğuşan Visca o dönem için, "O anlar duygusal olarak çok kötüydü. Ancak şu an geri döndüm ve her gün daha iyi nasıl olabilirim diye çalışıyorum" dedi.

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Son dakika haberi: Trabzonspor'da Visca ilk 11'e doğru
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