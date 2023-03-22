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Giriş Tarihi: 22.3.2023 22:09

Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

İHA
Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Ardından iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman geniş alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Öte yandan Fredrik Midtsjö ve Yusuf Demir idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Dries Mertens ve Baran Aksaka tedavilerinin ardından saha dönüş programı kapsamında takımdan ayrı özel çalıştı.

Şiddetli baş ağrıları nedeniyle milli takım kadrosundan ayrılan Abdülkerim Bardakcı, yapılan tedavileri sonrası bugün taburcu edildi. Tecrübeli oyuncu, bir günlük dinlenme sonrası saha çalışmalarına başlayacak.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.30'da yapacağı idmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı
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