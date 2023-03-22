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Giriş Tarihi: 22.3.2023 18:26

Şenol Güneş'ten Dele Alli'ye olay sözler! "Telefon ile aradık, ulaşamadık"

Şenol Güneş’ten Dele Alli’ye olay sözler! Telefon ile aradık, ulaşamadık

Beşiktaş Kulübü Teknik Direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş,"İzin verdiğimiz Dele Alli gelemedi, yağmur yağıyor herhalde, ondan haber almaya çalışıyoruz." dedi.

Beşiktaş Kulübü Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş,"İzin verdiğimiz Dele Alli gelemedi, yağmur yağıyor herhalde, ondan haber almaya çalışıyoruz." dedi.

Şenol Güneş açıklamalarında şunları dile getirdi:

"Milli arada sayımız çok az, 12 oyuncumuz milli takımlarda. 2 tane genç oyuncumuz geri geldi. Salih Uçan da özel durumu nedeniyle yarın gelecek. Tayyip Talha'nın sakatlığını biliyorsunuz, derbiye yetişir mi bilemiyoruz. Valetin Rosier boğazından ameliyat oldu. Gedson dişinden ameliyat oldu. Bir de izin verdiğimiz Dele Alli de gelemedi, yağmur yağıyor herhalde, ondan haber almaya çalışıyoruz.

İzin verdiğimiz Dele Alli gelemedi, yağmur yağıyor herhalde, ondan haber almaya çalışıyoruz.

İlk maçımız Fenerbahçe ile olacak. Gelecek hafta cuma günü takım toplanmış olur. Fikstür açıklanmadı ama herhalde pazar günü olacak. Fenerbahçe'nin de çok sayıda milli takımda oyuncusu var, herhalde cumartesi olmaz derbi.

Benim adıma transfer haberleri yazılıyor. Şu anda gidecek oyuncu yok. Alınacak oyuncuya da yönetim karar verir. Kevin N'Koudou ile ilgili haberler çıkıyor. Ekonomik olarak yüksek değerli bir oyuncu. Kalırsa maliyeti olacak, onunla konuştuk. Transfer imkanı oldu ama gitmedi. Neden gitmediğini bilmiyorum. Gitmedi, affettik. Oynaması düşünülmüyor. Lazım olursa, oynatırız. Beklentilere cevap veremediği için düşünmüyoruz.

"FENERBAHÇE'NİN İYİ KADROSU, ÇOK İYİ BİR HOCASI VAR"

Fenerbahçe'nin iyi kadrosu, çok iyi bir hocası var. Bizim de iyi oyuncularımız var. Büyük camialar, bir maç oynayacağız. Kavga edenlere, neden kavga ettiklerini sorarsınız. Biz de dinleriz yani."

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Şenol Güneş'ten Dele Alli'ye olay sözler! "Telefon ile aradık, ulaşamadık"
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