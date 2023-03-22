Süper Lig ekipleri teknik direktör değişiminde Avrupa’da zirvede! Kaımpaşa, Ankaragücü, Trabzonspor...

Süper Lig ekipleri, teknik adam değişiminde zirveyi yine bırakmadı. Takımlarımıza hoca dayanmazken, 26. hafta itibarıyla 9 kulüp tam 12 çalıştırıcıyla yollarını ayırdı.

İki hafta içerisinde Trabzonspor, Abdullah Avcı'ya veda ederken Kasımpaşa da Selçuk İnan'a 'güle güle' dedi. Kasımpaşa 3 kez ile en fazla buna başvuran ekip olurken, Ankaragücü 2 çalıştırıcısını gönderdi.

Trabzonspor, Alanyaspor, Hatayspor, İstanbulspor, Beşiktaş, Konyaspor ve Gaziantep FK da 1'er kez teknik heyette kan değişimine ihtiyaç duydu.

FRANSA VE İNGİLTERE BİZİ TAKİP EDİYOR

Avrupa'nın 10 büyük liginin baz alındığı değerlendirmede; Türkiye Süper Ligi (12), teknik direktör değişiminde Belçika Jupiler Pro ile ilk sırada yer aldı. Ligimizi 11 isimle Fransa Ligue 1 takip ederken, 10 hoca ile İngiltere Premier Ligi (10) en yüksek seviyesini gördü. Ukrayna Premyer-Liha (5) ise en düşük lig olarak kayıtlara geçti.