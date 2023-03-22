TFF’den sevk yağmuru

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, F.Bahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin hocası Jesus ve Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu PFDK’ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, dün gece saat 00.00'a gelirken PFDK'ya yapılan sevkleri açıkladı. İşte sevkler: GalatasarayKulübü (18.03.2023 ve 19.03.2023 tarihlerinde sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar suretiyle sportmenliğe aykırı hareketten-36. madde), G.Saray BaşkanıDursun Özbek (18 ve 19 Mart'ta kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlardan dolayı sportmenliğe aykırı hareketten- 36. madde), Fenerbahçe Kulübü (Alanya maçında kulübün sitesinden yapılan açıklamalar ve sosyal medyadaki paylaşımlardan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle-38. madde), F.Bahçe Başkanı Ali Koç (Alanya karşılaşmasının devre arası ve sonrasında kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar suretiyle hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle-38. madde), F.BahçeGenel Sekreteri Burak Kızılhan "Açıklamalarından dolayı-38. madde), F.Bahçe Teknik DirektörüJorge Jesus (Kırmızı kart-36. madde ve "Türkiye'de maçlar sahada değil masabaşında kazanılıyor" açıklamaları sebebiyle- 36. madde), BaşakşehirTeknik Direktörü EmreBelözoğlu (Karagümrük müsabakasındaki hakaretleri sebebiyle-41. madde).