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Giriş Tarihi: 22.3.2023

TFF’den sevk yağmuru

TFF’den sevk yağmuru

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, F.Bahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin hocası Jesus ve Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, dün gece saat 00.00'a gelirken PFDK'ya yapılan sevkleri açıkladı. İşte sevkler: Galatasaray Kulübü (18.03.2023 ve 19.03.2023 tarihlerinde sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar suretiyle sportmenliğe aykırı hareketten-36. madde), G.Saray Başkanı Dursun Özbek (18 ve 19 Mart'ta kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlardan dolayı sportmenliğe aykırı hareketten- 36. madde), Fenerbahçe Kulübü (Alanya maçında kulübün sitesinden yapılan açıklamalar ve sosyal medyadaki paylaşımlardan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle-38. madde), F.Bahçe Başkanı Ali Koç (Alanya karşılaşmasının devre arası ve sonrasında kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar suretiyle hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle-38. madde), F.Bahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan "Açıklamalarından dolayı-38. madde), F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus (Kırmızı kart-36. madde ve "Türkiye'de maçlar sahada değil masabaşında kazanılıyor" açıklamaları sebebiyle- 36. madde), Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu (Karagümrük müsabakasındaki hakaretleri sebebiyle-41. madde).

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TFF’den sevk yağmuru
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