TFF’den sevk yağmuru

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, dün gece saat 00.00'a gelirken PFDK'ya yapılan sevkleri açıkladı. İşte sevkler:(18.03.2023 ve 19.03.2023 tarihlerinde sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar suretiyle sportmenliğe aykırı hareketten-36. madde),(18 ve 19 Mart'ta kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlardan dolayı sportmenliğe aykırı hareketten- 36. madde),(Alanya maçında kulübün sitesinden yapılan açıklamalar ve sosyal medyadaki paylaşımlardan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle-38. madde),(Alanya karşılaşmasının devre arası ve sonrasında kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar suretiyle hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle-38. madde),"Açıklamalarından dolayı-38. madde),(Kırmızı kart-36. madde ve "Türkiye'de maçlar sahada değil masabaşında kazanılıyor" açıklamaları sebebiyle- 36. madde),(Karagümrük müsabakasındaki hakaretleri sebebiyle-41. madde).