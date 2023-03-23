Avrupa’da 1 numarayız

A Milli Futbol Takımımız, genç kadrosuyla unvan aldı… CIES verilerine göre Ay-Yıldızlı ekibimiz,UEFA ülkeleri arasında en genç kadroya sahip takım oldu. Türkiye, 25.07'lik yaş ortalamasıyla FIFA ülkeleri içerisinde ise en genç 9. ekip durumunda.24.71 ortalama ile Endonezya, 24.74 ile ABD ve 24.88 ile Tacikistan Milli Takımı takip etti.A Milli Takım'a ilk kez davet edilen Mehmet Can Aydın, Ay-Yıldızlı formayı giyeceği için gurur duyduğunu söyledi. Schalke 04'ün oyuncusu olan 21 yaşındaki sağ bek, "Kendini hangi mevkide rahat hissediyorsun?" sorusuna, "Çok farklı pozisyonlarda oynayabiliyorum.yanıtını verdi. Almanya'da 6-7 sene oynadığını hatırlatan Mehmet Can, "Orada çok şey öğrendim ama hayalim hep Türkiye için oynamaktı" ifadelerini kullandı.