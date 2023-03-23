Kansere yakalanan Daum’dan güzel haber! Son durumunu kendisi anlattı

"VÜCUDUMDA DAVETSİZ BİR MİSAFİR VAR"

Deneyimli futbol adamı, "Tüm hayatım yenilgiden sonra ayağa kalkmak ve bir sonraki maçı kazanmak üzerine kurulu. Hayatımın büyük bir bölümünde mücadele etmiş olan şimdi bir avantaja dönüştü. Vücudumda her zaman savaşmam gereken davetsiz bir misafir var. Onunla yüzleşeceğim ve onu uzaklaştıracağım ya da en azından kontrol altına alacağım ki birlikte iyi yaşayabilelim" ifadelerini kullandı.