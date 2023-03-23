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Giriş Tarihi: 23.3.2023 16:16 Son Güncelleme: 23.3.2023 16:20

Kansere yakalanan Daum'dan güzel haber! Son durumunu kendisi anlattı

Kansere yakalanan Daum’dan güzel haber! Son durumunu kendisi anlattı

Geçtiğimiz yaz akciğer kanserine yakalanan Christoph Daum güzel haberi kendisi verdi. Alman teknik adam, "Kanseri yenmeyi düşünmek ve 'artık bitti' demek hüsnükuruntu olur. Ancak şu an için şunu söyleyebilirim: Kanseri kontrol altına aldık ve onunla birlikte yaşlanabilirim" dedi.

Bir süredir kanser tedavisi gören Christoph Daum, sağlık durumuna ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Alman basınına konuşan Daum, tedavisinin iyi gittiğini ancak kanserin tamamen yenilecek bir şey olduğuna inanmadığını söyledi.

Kanserin kontrol altına alındığını söyleyen Daum, "Kanseri yenmeyi düşünmek ve 'artık bitti' demek hüsnükuruntu olur. Ancak şu an için şunu söyleyebilirim: Kanseri kontrol altına aldık ve onunla birlikte yaşlanabilirim. Bunun için de daha fazla kemoterapi gerekli" dedi.

50 YAŞ ÜZERİNE KONTROL TAVSİYESİ
Akciğer kanserinin geçtiğimiz yaz rutin bir kontrol sırasında teşhis edildiğini belirten Daum şöyle konuştu: "Akciğer kanserim rutin kontroller esnasında teşhis edildi. Bu nedenle 50 yaşın üzerindeki herkese düzenli olarak kontrole gitmelerini tavsiye ediyorum. Günde yarım ile bir paket arasında sigara içiyordum. Bu durum kesinlikle hastalığıma etkide bulundu. Bırakmak tamamen bir irade meselesi" şeklinde konuştu.

"VÜCUDUMDA DAVETSİZ BİR MİSAFİR VAR"
Deneyimli futbol adamı, "Tüm hayatım yenilgiden sonra ayağa kalkmak ve bir sonraki maçı kazanmak üzerine kurulu. Hayatımın büyük bir bölümünde mücadele etmiş olan şimdi bir avantaja dönüştü. Vücudumda her zaman savaşmam gereken davetsiz bir misafir var. Onunla yüzleşeceğim ve onu uzaklaştıracağım ya da en azından kontrol altına alacağım ki birlikte iyi yaşayabilelim" ifadelerini kullandı.

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Kansere yakalanan Daum'dan güzel haber! Son durumunu kendisi anlattı
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